1. August Stadt Winterthur verbietet Feuerwerk und Höhenfeuer Die zweitgrösste Zürcher Stadt verbietet wegen der anhaltenden Trockenheit Feuerwerk und Höhenfeuer. Ein allgemeines Feuerverbot auf Stadtgebiet gibt es jedoch nicht. 28.07.2022, 09.10 Uhr

Das Feuerwerk bleibt in der Kiste: Die Stadt Winterthur verbietet aufgrund der anhaltenden Trockenheit Feuerwerk und Höhenfeuer am 1. August. Symbolbild: Reto Martin

Mit dem am Donnerstag mitgeteilten Verbot schliesst sich Winterthur etlichen kleineren Städten und Gemeinden im Kanton an, die bereits in den vergangenen Tagen Feuerwerksverbote erlassen haben. Einige Gemeinden haben auch gleich ein generelles Feuerverbot erlassen.