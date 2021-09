Verkehrsunfall in Dürnten: Abgerissenes Rad prallt in Auto

Hinwil Verkehrsunfall in Dürnten: Abgerissenes Rad prallt in nachfolgendes Auto Am Sonntagabend kollidierte ein 39-jähriger Pick-up-Lenker mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Verletzt wurde niemand. 06.09.2021, 13.39 Uhr

Die Kantonspolizei Zürich sprach von einem Schadensbild am Unfallort über mehrere hundert Meter. (Symbolbild) Sven Von Holzen

Ein Verkehrsunfall hinterliess am Sonntagabend in Dürnten ein Trümmerfeld. Zunächst verursachte ein 39-jähriger Pick-up-Lenker eine Streifkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Dabei riss das vordere Rad des Pick-ups ab, rollte weiter und prallte dann in ein nachfolgendes Auto.