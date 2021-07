Helikoptereinsatz Kanufahrer auf Limmat vermisst – Suchaktion läuft Auf der Limmat kam ein Kanufahrer in Not. Trotz aufwändiger Suche konnte er bisher nicht gefunden werden. Helikopter der Rega und ein Polizeihelikopter sind für die Suche im Einsatz. 23.07.2021, 18.46 Uhr

Auf der Limmat kam ein Kanufahrer in Not (Symbolbild). Keystone/DPA/

Karl-Josef Hildenbrand

Trotz Verbot, die Limmat zu befahren, hat sich in der Stadt Zürich am Freitag ein Kanufahrer auf das Wasser begeben. Er geriet in Not und konnte trotz einer aufwändigen Suche bis zum frühen Abend nicht gefunden werden.