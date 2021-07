Zürichsee-Pegel sinkt nur langsam - nach wie vor «grosse Gefahr»

Der Pegel des Zürichsees sinkt zwar allmählich, aber langsam. Am Dienstag herrschte nach wie vor Alarmstufe 4, also die zweithöchste Gefahrenstufe. Die Zürichsee-Schiffe fahren deshalb nach wie vor mit reduziertem Angebot und in besonders gemütlichem Tempo.

SDA 20.07.2021, 14.45 Uhr