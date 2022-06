Am Mittwochnachmittag ist in einem Jugendheim in Hausen am Albis (ZH) ein Feuer ausgebrochen. Die ausgerückten Löschkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden dürfte gegen hunderttausend Franken betragen.

16.06.2022, 07.24 Uhr