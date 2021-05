Hausbesetzung Wohlgroth bleibt ‒ nicht nur in den Erinnerungen eines Zeitgenossen Vor genau 30 Jahren begann die Besetzung des Wohlgroth-Areals in Zürich. Es war die grösste Hausbesetzung der Schweiz ‒ mit Folgen bis heute. Matthias Scharrer 18.05.2021, 18.18 Uhr

«Alles wird gut», verkündeten die Wohlgroth-Besetzer. Keystone

Das Motto war optimistisch: «Wohlgroth bleibt», schrieben Demonstranten auf ihre Banner, als die Räumung dieser grössten Hausbesetzung der Schweiz im Herbst 1993 nahte. Wenig später begann der Abbruch der Wohnhäuser und des Fabrikgebäudes direkt beim Gleisfeld vor dem Hauptbahnhof Zürich. Der Schriftzug «alles wird gut», den die Besetzer gut sichtbar für Bahnreisende an eine Hauswand gemalt hatten, fiel; ebenso das «Zureich» im SBB-Blauweiss an einer anderen Fassade.

Was bleibt? Bilder im Kopf, Fotos sowie Videos, die man heute auf Youtube anschauen kann. Und mit den Bildern Erinnerungen. Ich war 19-jährig, als die ehemalige Wohlgroth-Fabrik vor 30 Jahren am 18. Mai 1991 besetzt wurde. An den Tag selbst erinnere ich mich nicht. Als Student, der im verschlafenen Vorort Wallisellen noch gut ein Jahr bei den Eltern wohnte, gehörte ich nicht zur Besetzer-Szene. Doch bald kam mir ein Wohlgroth-Flyer in die Finger. Und immer mehr Kollegen erzählten von diesem neuen, vielversprechenden Ort, an dem es Konzerte für fünf Franken Eintritt, billiges Bier und lange Nächte ohne Polizeistunde gab.

Wohlgroth-Besuche als Entdeckungsreisen

So wurde ich zum Wohlgroth-Gänger. Einer dieser Jugendlichen, die am Wochenende in Scharen kamen. Und die von den plus/minus hundert Besetzerinnen und Besetzern nicht nur gern gesehen waren. Letztere propagierten Lebensformen, die sich der kapitalistischen Logik entziehen sollten: Autonomie, Freiheit, Anarchie. Anliegen, die ich ideell durchaus teilte, zumindest teilweise. Doch faktisch stand für mich anderes im Vordergrund: Konzerte, billiges Bier, lange Nächte. Kollegen treffen. Was Jugendliche halt häufig so wollen. Wenigstens füllten wir die Bar- und Eintrittskassen der Hausbesetzer. Gleichzeitig wurden die Wohlgroth-Besuche zu prägenden Entdeckungsreisen.

Nur schon die kreativ umgestalteten Häuser: Üppige Skulpturen an bunt bemalten Fassaden, ausrangierte Sofas im Hof, in dem man die Seele auch auf einer Schaukel sitzend schwingen lassen konnte. Dazwischen waghalsig selbstgebaute Stege und Treppen in luftige Höhen und abgründige Tiefen.

Bunt bemalte Wohlgroth-Fassaden waren mit riesigen Skulpturen versehen. Keystone

Und dann das Innenleben der Wohlgroth: Der dunkle Konzertsaal, auf dessen Bühne Punk- und Hardcorebands lärmten. Mal vollgestopft mit Publikum, mal fast leer, dafür offen bis morgens um vier oder länger. Das gab es damals in Zürich sonst kaum.

Oder das Café im ersten Stock: Ein weitläufiger Saal mit notdürftig geflickten Industriehallenfenstern, durch die der Blick auf die vorbeifahrenden Züge schweifte. Das mosaikartige Schachbrett mit Figuren aus Schrauben. Ein verstimmtes Klavier, auf dem ich oft herumklimperte, bis das Barpersonal den Ghettoblaster aufdrehte. Nächtelange Folk-Gitarren-Sessions mit einem Freund, am Boden sitzend, in verrauchter Luft. An einer Wand stand: «Wer kotzt, wischt auf.»

Alles war möglich. Man musste es nur machen.

Unten im Keller wummerten die ersten Technopartys. Ging die Tür auf, leuchteten Stroboskopblitze aus dem Untergrund in die Nacht. Doch auch für die leisen Töne war Platz: Mal spielte ein schüchterner Junge im Jazzkeller Tom-Waits-Lieder. Mal veranstaltete ich im Treppenhaus spontan mit einem Kollegen eine Gitarre-Saxofon-Session. Alles war möglich. Man musste es nur machen.

Und dann dieses Ende: Als klar war, dass die Wohlgroth-Besetzer einem Neubauprojekt von Oerlikon-Bührle weichen mussten, überreichte ihnen Bührle-Konzernchef Hans Widmer den Schlüssel für eine leerstehende Fabrik in Zürich-Oerlikon. Verkleidete Besetzer nahmen das Geschenk entgegen – und reichten es weiter an Kulturschaffende. Später sagte Widmer in einem Interview mit dieser Zeitung:

«Wir sahen in den Besetzern liebe, kreative Mitbürger, die etwas Auslauf brauchten oder besser: klauten.»

1993 kündigten SP-Stadträtin Ursula Koch und Bührle-Konzernchef Hans Widmer die Wohlgroth-Räumung an. Keystone

Aus Sicht der Besetzer war die zentrale Lage beim Hauptbahnhof essenziell für das Projekt Wohlgroth. Sie wollten sich nicht an den Stadtrand drängen lassen. Dennoch zogen sie ab: Als die Polizei am 23. November 1993 mit einem Grossaufgebot zur Räumung aufmarschierte und per Helikopter Grenadiere auf einem Wohlgroth-Dach absetzte, waren nur noch zwei Besetzer im Haus.

Vorreiter für das Aufblühen des Nachtlebens

Was bleibt? Rückblickend erscheint das Experiment Wohlgroth als Türöffner hin zu einer lebendigeren, vielfältigeren Stadt. Einer Stadt, die veränderbar ist, die man sich zumindest ein Stück weit aneignen kann, auch mit unkommerziellen Mitteln. So manche kreative Leute, die sich später als Kulturschaffende Namen machten, verkehrten in der Wohlgroth: Die Künstler Mark Divo und Ingo Giezendanner etwa, oder die Rapperin Big Zis. Die Schriftstellerin Melinda Nadj Abonji setzte der Wohlgroth in ihrem preisgekrönten Roman «Tauben fliegen auf» ein literarisches Denkmal.

Auch für das Aufblühen des Zürcher Nachtlebens mit den illegalen Bars der 1990er-Jahre, das später zur Liberalisierung des Gastgewerbes führte, spielte die Wohlgroth eine Vorreiterrolle. Obschon die darauf folgende weitreichende Kommerzialisierung des Nachtlebens nicht gerade im Einklang mit den Besetzer-Idealen steht.

Und nicht zuletzt etablierte sich mit dem Wohlgroth-Experiment die rot-grüne Zürcher Politik der längerfristigen Duldung von Hausbesetzungen, bis ein Neubauprojekt startklar ist. Relativ unbehelligt von der Obrigkeit trugen seither Besetzungen wie Ego-City, Kalkbreite, Binz und gegenwärtig jene im Koch-Areal dazu bei, dass in Zürich zumindest als Zwischennutzung auch eher unkommerzielle Kultur ihren Platz hat.

So gesehen hatten die Demonstranten 1993 recht. Wohlgroth bleibt.