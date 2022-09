Harald Naegeli «Letztlich geht es darum, ob man die Zeit kreativ nutzt»: Der Sprayer von Zürich zieht Bilanz über sein Leben Als Sprayer von Zürich wurde Harald Naegeli einst verfolgt und berühmt. Nun ist er 82, leidet an den Folgen von Darmkrebs – und lässt sein bewegtes Leben Revue passieren. Eine Begegnung im Atelier. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Harald Naegeli beim Zeichnen der Fotografin während des Gesprächs in seinem Atelier in Zürich. Andrea Zahler

Die Gelegenheit kam unverhofft. Nach einem Artikel über seine aktuelle Ausstellung mit Sprayfiguren aus der ETH-Tiefgarage im Zürcher Musée Visionnaire lud Harald Naegeli den Schreibenden in sein Atelier ein. Es liegt in einem gediegenen Altbau nahe beim Hottingerplatz. Spätsommersonne scheint durch grosse Fenster. Naegeli geht langsam zum Tisch, setzt sich und beginnt sogleich, die Fotografin zu zeichnen. Das mache er immer, wenn Leute ihn besuchen, sagt der 82-Jährige, der als «Sprayer von Zürich» Ende der 1970er-Jahre berühmt und verfolgt wurde. Langsam gleitet sein Bleistift übers Papier. Nebenbei kommt ein Gespräch in Gang. Ein Gespräch über sein Leben, Zeichnen, Sprayen – und über den Tod, mit dem er sich schon lange vor seiner Krebserkrankung auseinandersetzte.

Wie geht es Ihnen?

Harald Naegeli: Es geht mir miserabel.

Haben Sie Schmerzen?

Schmerzen, Schwäche. Und die Schwäche zielt ins Spirituelle.

Wie meinen Sie das?

Sterben ist ein mühsamer Prozess. Ich habe immer noch grosse Freude am Zeichnen. Am liebsten zeichne ich Tiere. Aber ich kann nicht mehr aufs Fahrrad steigen, um zu den Tieren zu kommen. Darum mache ich Porträts von Menschen, die mich besuchen.

Langsam lässt Naegeli den Bleistift übers Papier gleiten. Andrea Zahler

Anna-Barbara Neumann, die Leiterin der letztes Jahr gegründeten Harald-Naegeli-Stiftung, holt aus einem der hinteren Atelierräume ein Buch mit Naegelis Tierskizzen aus dem Zoo Zürich: Skizzen von Zebras, von Elefanten, mit wenigen Strichen und klarer Linie.

Was ist der Hauptunterschied zwischen dem Zeichnen von Tieren und von Menschen?

Bei Tieren ist keine Befangenheit da. Da kann man pfuschen, wie man will. (Er lacht.) Und zu Menschen hat man immer eine kritische, misstrauische, allenfalls schamhafte Einstellung, die bei Tieren wegfällt.

Mit 38 Jahren begann Naegeli 1977 in Nacht- und Nebelaktionen, Zürichs graue Wände mit seinen Sprayfiguren zu versehen. Heute gilt er als Pionier der Street-Art. Damals wurde ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. 1979 erwischte ihn die Polizei. Er floh nach Deutschland, wurde mit internationalem Haftbefehl ausgeschrieben. 1984 stellte sich Naegeli in Begleitung der Künstler Joseph Beuys und Klaus Staeck dem Basler Grenzschutz und trat die über ihn verhängte Gefängnisstrafe an.

Der Künstler Harald Naegeli in seinem Atelier in Zürich. Andrea Zahler Oft zeichnet Naegeli Besucherinnen und Besucher. Andrea Zahler «Meine Kunst ist eine Fortsetzung des Dadaismus», sagt Naegeli. Andrea Zahler Naegeli spricht sich gerne Gedichte vor, etwa von Stefan George oder Goethe. Andrea Zahler Seine Urwolke-Zeichnung besteht aus scheinbar unendlich vielen Strichen. Andrea Zahler Das Auge ist ein wiederkehrendes Motiv von Naegelis Schaffen. Andrea Zahler Stapelweise Skizzenbücher. Andrea Zahler Sein Hut liegt griffbereit. Andrea Zahler Der Künstler Harald Naegeli in seinem Atelier in Zürich. Andrea Zahler Der Künstler Harald Naegeli in seinem Atelier in Zürich. Andrea Zahler Der Künstler Harald Naegeli in seinem Atelier in Zürich. Andrea Zahler Der Künstler Harald Naegeli in seinem Atelier in Zürich. Andrea Zahler «Am liebsten zeichne ich Tiere», sagt Naegeli. Andrea Zahler Das Totentanz-Motiv beschäftigte Naegeli immer wieder. Andrea Zahler

Naegeli versteht sich immer noch als politischen Künstler: Von den Tierzeichnungen kommt er zur Abstimmung über die Massentierhaltungsinitiative am 25. September:

Ich bin entschieden dafür, dass man die Massentierhaltung abschafft. Als ich in der Reha-Therapie in Wald war, gab es in der Nähe einen Bauernhof. Die Tiere sind dort auf engstem Raum Körper an Körper aneinandergepfercht. Sie werden nur zum Abschlachten gehalten.

Essen Sie Fleisch?

Ich esse schon seit etwa 50 Jahren kein Fleisch mehr.

Wir kommen auf seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Tod zu sprechen. Schon in den frühen 1980er-Jahren sprayte Naegeli in Köln Totentanzfiguren. Später kam der Totentanz der Fische als Protest gegen den Chemieunfall bei Sandoz in Schweizerhalle 1986. Und in Zürich bemühte er sich ab 2004 darum, in den Grossmünstertürmen einen Totentanz sprayen zu dürfen. 2018 konnte er anfangen, das Projekt umzusetzen – und musste es schon bald wieder abbrechen, weil seine Sprayfiguren die vom Kanton zugestandene Sprayfläche knapp überschritten hatten. Im Lockdown 2020 begann Naegeli in Zürich erneut, Totentanzfiguren im öffentlichen Raum zu sprayen.

Totentanzsprayfigur von Harald Naegeli, entstanden im Lockdown 2020 an der Zürichbergstrasse, fotografiert Anfang Mai 2020. Matthias Scharrer

Was brachte Sie auf das Thema Totentanz?

Das war eine unbewusste theologische Auseinandersetzung. Im katholisch geprägten Köln bekam ich nie eine Anzeige. Hingegen von protestantischer Seite: massenweise.

Wie erklären Sie sich das?

Katholiken sehen den Menschen von Anfang an als sündig an. Und Protestanten haben ein anderes Verhältnis zu Bildern. Als ich am Grossmünster meinen Totentanz sprayen wollte, sagte Pfarrer Sigrist: «Am Anfang war das Wort.» Er war eigentlich dagegen. Es dauerte zwölf Jahre, bis ich die Bewilligung bekam. Und als ich den mir zugestandenen Perimeter nicht ganz einhielt, war Markus Kägi, der damalige kantonale Baudirektor, wütend.

Naegelis 2018 begonnener Totentanz im Grossmünsterturm blieb unvollendet. Matthias Scharrer

Ihre Sprayfiguren ragten nur ein paar Zentimeter über den Perimeter hinaus ...

... ja, und das tut doch niemandem weh! Aber es ist typisch für die Politik, dass sie die Kunst einschränkt. Ich setzte dann grosse Hoffnung in Kägis Nachfolger, den Grünen Martin Neukom. Doch auch er erwies sich als Spiessbürger und lehnte die Fortsetzung des Totentanzes im Grossmünster ab. So ist das Projekt gestorben. Vielleicht war es auch gut so.

Warum?

Das war eine zusätzliche Motivation, um im Lockdown nochmals zu aktionieren.

Es motivierte Sie dazu, im Lockdown Totentanzfiguren an Zürcher Wände zu sprayen?

Ja. Aber die viel stärkere Motivation war der Lockdown selbst. Die Strassen waren leer. Ich fühlte mich wohl beim Sprayen, obwohl es eine grosse Anstrengung für mich war. Danach habe ich nur noch einmal gesprayt: auf dem Beinhaus der Insel Ufenau, im Mai dieses Jahres, für die jetzt dort laufende Ausstellung.

Wie kamen Sie zum Sprayen?

Das hat eine geschichtliche Dimension. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Städte bombardiert. In der Nachkriegszeit entstanden dann massenweise diese Betonbunker, auch in Zürich. Ich erinnere mich, dass es zu meiner Schulzeit im Quartier Fluntern schöne alte Holzhäuser gab. Die sind zerstört und durch kalte Betonklötze ersetzt worden. Das führte dann später unbewusst mit dazu, dass ich einen Hass auf Betonhäuser hatte und zur Tat schritt. Der Auslöser war ein Spruch, den jemand an eine Wand gesprayt hatte: «Wer begriffen hat und nicht handelt, hat nicht begriffen.»

Inzwischen hat sich Street-Art etabliert, teils auch kommerzialisiert. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie heute grossflächig-bunte Graffiti an Hauswänden sehen?

Graffiti der Künstlergruppe One Truth an der Bushaltestelle Lägernstrasse in Zürich, fotografiert Anfang Juni 2022. Matthias Scharrer

Gleichgültigkeit – so wie mich der Kunstmarkt mit seiner Geldgier in eine gewisse Ratlosigkeit drängt. Ich war 38-jährig, als ich zu sprayen anfing und hatte eine Kunstausbildung hinter mir. Heute greifen schon 12-Jährige zur Spraydose.

Wie sieht gegenwärtig Ihr Alltag aus?

Ich liege meistens im Bett, wegen der Schmerzen und Erschöpfung. Und sage mir Gedichte vor.

Naegeli beginnt ein Gedicht von Stefan George zu rezitieren, in dem die Zeile «aus nasser Nacht ein Glanz entfacht» vorkommt. «Ist das nicht eine schöne Wendung?», sagt Naegeli, und ein Lächeln breitet sich auf dem Gesicht des 82-Jährigen aus. «Je länger ich Gedichte vor mich herspreche, desto deutlicher wird mir die Wortmusik.» Er fährt mit Goethe fort: «Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschliesst.»

Wann haben Sie diese Gedichte auswendig gelernt?

Mit 18 Jahren fing ich an, mit Gedichten von Mörike, Trakl, Arp. Hans Arp war eine Schlüsselfigur für mich, als ich in den Fünfzigerjahren an der Kunstgewerbeschule Zürich war. Ich machte damals viele Collagen. Meine Kunst ist eigentlich eine Fortsetzung des Dadaismus. Wie blöd doch die vom Kunsthaus sind: Meine Sprayfiguren haben sie immer wieder abgewaschen. Dabei hatte ich sogar mal eine Figur mit den Buchstaben DA-DA an die Mauern gesprayt, als dort 2016 die grosse Dada-Ausstellung lief.

Hans Arp, einer der Mitbegründer des Dadaismus, war eine Schlüsselfigur für Harald Naegeli. Keystone

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sprayen?

Da sind enorme Spannungen und Widersprüche, auch gesellschaftliche. Ich weiss: Es wird angenommen – und abgelehnt. Letztlich geht es um die Frage, ob man die Zeit, die einem gegeben ist, kreativ nutzt – oder sich aus Angst vor den Folgen nicht traut. Meine schönste Zeit als Sprayer hatte ich, als ich noch unbekannt war. Vorher beschrieben mich andere Leute oft als missmutig. Danach war ich gelöst. Und der Protest hat sich gewandelt in ästhetische Fragen: Mir ging es darum, künstlerisch hervorragende Figuren zu schaffen.

Wie kamen Sie zum Zeichnen?

Ich habe von meinem dritten Lebensjahr an gezeichnet. Mein Vater war Arzt und bekam immer Prospekte von der Pharmaindustrie. Die leeren Rückseiten gab meine Mutter mir und meinen Brüdern zum Zeichnen. Von ihr habe ich meine anarchische Ader. Sie stammte aus Norwegen und hat Gemälde im Stil von Edvard Munch gemalt. Mit den grossbürgerlichen Verhältnissen der Familie meines Vaters am Zürichberg konnte sie sich nie abfinden. Und wenn ich schlechte Zeugnisnoten nach Hause brachte, meinte sie: Auf das kommt es im Leben nicht an.

Nach eineinhalb Stunden Gespräch deutet Naegeli sanft an, es sei Zeit, zum Schluss zu kommen. Anna-Barbara Neumann gibt noch eine kurze Führung durchs Atelier, wo Naegelis Werke von den Collagen der Fünfzigerjahre bis zu den aus scheinbar unendlich vielen feinen Strichen bestehenden Urwolke-Zeichnungen der letzten Jahre versammelt sind. Derweil zieht sich Naegeli zurück in seine Wohnung, um sich hinzulegen.

In seinem Atelier beim Hottingerplatz hat Naegeli Werke aus über 60 Jahren seines künstlerischen Schaffens versammelt. Andrea Zahler

