20-Jähriger Schwerverletzter nach Töffunfall in Grüningen

Grüningen 20-Jähriger Schwerverletzter nach Unfall in Grüningen Am Mittwoch kam ein Töfffahrer in Holzhausen in einer Kurve von der Strasse ab und kollidierte mit einem Lastwagen. Ein Rettungshelikopter brachte den Schwerverletzten ins Spital. Der Lastwagenfahrer blieb unversehrt. 09.09.2021, 09.27 Uhr

Nach dem Unfall sicherte die Polizei alle Beweise in der Heispelkurve. Kantonspolizei Zürich

In Grüningen ZH ist am Mittwoch ein 20-jähriger Motorradlenker bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann kam aus noch ungeklärten Gründen in der Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Lastwagen.