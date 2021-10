Zürich: Stadt sucht Ideen für Grünflächen am Mythenquai

Grünes Zürich Stadt will neue Grünflächen am Mythenquai - und fragt Bevölkerung nach Ideen Die Stadt Zürich soll künftig noch grüner werden und grössere Erholungsflächen erhalten. Daher muss auch der Raum zwischen Mythenquai und Hafen Enge besser genutzt werden. Die Bevölkerung darf mitgestalten.

05.10.2021, 17.24 Uhr

Neue Grün- und Freiräume sollen sich rund um die Sukkulenten-Sammlung beim Mythenquai bilden. (Archivbild) Keystone

Am linken Ufer des Zürichsees will die Stadt Zürich einen «zusammenhängenden Erholungsraum» schaffen: Der Stadt schweben rund um die in die Jahre gekommene Sukkulenten-Sammlung «Grün- und Freiräume der Zukunft» vor.