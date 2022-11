Grossraubtiere Möglicherweise Wolf im Zürcher Weinland gesichtet Im Zürcher Weinland ist in den letzten Tagen mehrfach ein möglicher Wolf gesichtet worden. Der Kanton erachtet mindestens zwei der Meldungen als «sehr zuverlässig». Aktualisiert 16.11.2022, 14.44 Uhr

Ein Wolf, aufgenommen im Zoo Zürich am Mittwoch, 16. September 2020. Alexandra Wey / KEYSTONE

In seinem SMS-Warndienst für Tierhalterinnen und Tierhalter riet er am Mittwoch, Nutztiere in den kommenden Tagen während der Nacht in den Stall zu stellen oder auf andere Art zu schützen.