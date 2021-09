Grossprojekt Tonhalle Zürich: Jetzt geht es um die Baumängel Mit der Neueröffnung der frisch renovierten Tonhalle geht ein langjähriges Grossprojekt zu Ende. Der Klangkörper stiess bei den Kritikern auf grossen Anklang. Doch wie steht’s um Baumängel? Matthias Scharrer 21.09.2021, 17.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Neustart in der Tonhalle bemerkten aufmerksame Zuhörer seltsame Nebengeräusche. Gaetan Bally

Die Kritiker waren ganz Ohr, als vergangene Woche die Zürcher Tonhalle mit Gustav Mahlers 3. Sinfonie wieder aufging. Die Sanierung hatte Jahre gedauert, die Neueröffnung war mehrmals verschoben worden, die geplanten Baukosten stiegen von 165 auf 175 Millionen Franken. Und dann das: «Reihe 12, Mitte rechts: Ein feines Bächleinrauschen von rechts, unter dem Balkon. Das kann nicht das Grundgeräusch des Sales sein – oder doch?», notierte der Konzertkritiker dieser Zeitung. Auch die NZZ hatte klimatisch und akustisch etwas zu bemängeln: «Der Saal bewältigt diese Massen akustisch gerade noch (die neue, nahezu unhörbare Klimaanlage ab dem vierten Satz leider nicht mehr).» Was war da los? Sollten etwa Baumängel das Klangerlebnis in der frisch sanierten Tonhalle beeinträchtigen?

Auf Nachfrage erklärt nun die Kommunikationsbeauftragte der Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG: «Die Geräusche hatten wohl mit der Beleuchtung für die Fernseh- und Streamingkameras zu tun.» Und das Bächleinrauschen? «Vielleicht kam das Geräusch durch eine offene Türe, die es aus künstlerischen Gründen brauchte.» Ein Posthorn sollte wie aus der Ferne klingen. Die Lüftung habe jedenfalls keine Probleme gemacht.

«Es sind immer wieder Handwerker im Haus»

Dennoch gebe es, wie bei grossen Bauprojekten üblich, durchaus noch Baumängel, die zu beheben seien. «Es sind immer wieder mal Handwerker im Haus», so die Tonhalle-Sprecherin. Doch die Feuertaufe sei gut über die Bühne gegangen. Wobei die Tonhalle-Gesellschaft lediglich Mieterin der Tonhalle ist.

Als Vermieterin fungiert die Kongresshaus-Stiftung, eine unabhängige Stiftung der Stadt Zürich. Deren Präsident Reto Gugg, vormals langjähriger Kadermann im Stadtzürcher Sozialdepartement, ging kurz vor der Wiedereröffnung in Pension. Sein Nachfolger Serge Gaillard, zuvor Leiter der Eidgenössischen Finanzverwaltung und noch früher Gewerkschaftssekretär, tritt das Stiftungspräsidium erst Anfang Oktober an.

Erinnerungen an den Kongresshaus-Skandal

Zu Baumängeln und Sanierungskosten gibt daher eine Sprecherin des Stadtzürcher Hochbaudepartements Auskunft. In der Volksabstimmung 2016 hatte das Stadtzürcher Stimmvolk 165 Millionen Franken bewilligt. Drei Jahre später stockten Stadt- und Gemeinderat noch um knapp 10 Millionen auf. Als Gründe für die Mehrkosten nannte die Kongresshaus-Gesellschaft damals «schlechtere Bausubstanz, Zielkonflikte sowie Unschärfen in der Planung». Erinnerungen an den Kongresshaus-Skandal der 1980er-Jahre kamen auf. Damals hatte eine Sanierung zu massiven Kostenüberschreitungen geführt. Um einen Neustart zu ermöglichen und die Schulden von damals zu tilgen, umfasste der Betrag, den das Stimmvolk 2016 bewilligte, insgesamt 240 Millionen Franken.

Tonhalle-Präsident Martin Vollenwyder und Stadtpräsidentin Corine Mauch mit Tonhalle-Intendantin Ilona Schmiel bei der Neueröffnung der Zürcher Tonhalle am 15. September 2021. Keystone

Zwar liegt die Endabrechnung noch nicht vor. Doch der bewilligte Baukredit von 175 Millionen Franken dürfte nach jetzigem Stand ausreichen: «Der Kredit wird eingehalten», sagte am Dienstag die Sprecherin des Stadtzürcher Hochbaudepartements auf Anfrage. Wobei die Mängelbereinigung wie bei jedem Bauprojekt noch eine Zeit lang dauere.

Bislang seien hauptsächlich drei Arten von Mängeln aufgetaucht: Eher kosmetische Sachen wie Kratzer und Flecken; Betriebsabläufe bei Raumumgestaltungen, die noch nicht optimal seien; und ein Ausfall der Technik. Wobei bei den Betriebsabläufen und beim Technikausfall noch unklar sei, ob es um Baumängel oder falsches Handling gehe. Wie dem auch sei: Die Garantiefrist betrage die üblichen fünf Jahre: «Innerhalb dieser Frist können noch Mängel angemeldet werden.»