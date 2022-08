Auto landet in der Wiese: 33-Jähriger baut Selbstunfall in Egg

Bei einem Selbstunfall mit einem Personenwagen ist am Samstagnachmittag in Egg erheblicher Sachschaden entstanden. Ein 33-Jähriger kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Wiesland. Der Mann blieb dabei unverletzt. (has)