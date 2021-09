Zürich: dichter Rauch und giftige Gase bei Brand in Langstrasse

In einem Geschäftshaus an der Zürcher Langstrasse ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, das starken Rauch und giftige Brandgase verbreitete. Erst am späten Abend war der Brand unter Kontrolle, und der Alarm wurde aufgehoben.

SDA/CH Media Video Unit 28.09.2021, 06.36 Uhr