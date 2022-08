Graffiti!? Naegeli-Sprayfiguren aus der ETH-Tiefgarage kommen ins Museum Mit einem Aufwand, wie er bisher für den Erhalt von Graffiti kaum je geleistet wurde, liess die ETH Werke des «Sprayers von Zürich» von der Wand ablösen. Ab 30. August sind sie im Musée Visionnaire zu sehen – und noch ganz andere Seiten von Harald Naegeli zu entdecken. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einst in der ETH-Tiefgarage, jetzt im Musée Visionnaire: Sprayfiguren von Harald Naegeli. Matthias Scharrer

Am Umgang mit Graffiti scheiden sich die Geister: Was für die einen Kunst respektive Street-Art ist, gilt den anderen als Schmiererei. Harald Naegeli könnte ein Lied davon singen. Doch er zeichnet lieber. Dafür zeigt das Musée Visionnaire in Zürich nun ab 30. August die wundersame Geschichte, wie aus Sprayereien in einer Tiefgarage Ausstellungsstücke im Museum wurden.

Es geschah bei der Sanierung der Tiefgarage beim ETH-Hauptgebäude. Harald Naegeli, der ab den späten 1970er-Jahren als «Sprayer von Zürich» sein Unwesen respektive Wesen trieb, war auch in jener Tiefgarage unterwegs gewesen. Vor bald 45 Jahren begann er dort, die Betonwände mit den für ihn typischen Strichfiguren zu versehen.

Inzwischen nagte der Zahn der Zeit an der Garage. Als sich deren Sanierung anbahnte, regte Naegeli den Erhalt der Sprayfiguren an. Er berief sich in einem E-Mail darauf, dass der damalige CVP-Bundesrat Hans Hürlimann die Figuren bereits 1979 unter Schutz gestellt habe.

Oberirdisch putzen, unterirdisch lassen

Zwar gebe es dafür keinen Beleg, sagt Manuela Hitz, die künstlerische Leiterin des Musée Visionnaire. Doch Fakt ist: Oberirdisch liess die ETH Naegeli-Figuren wegputzen, unterirdisch blieben sie über 40 Jahre erhalten.

Inzwischen ist die Sanierung der ETH-Garage weitgehend abgeschlossen. Viele der Naegeli-Figuren fielen ihr zum Opfer. Doch einige bleiben erhalten. So liessen die Architekten herausgefräste alte Mauerstücke mit Sprayfiguren in die neuen Garagenmauern einbauen. Zudem veranlasste die ETH, dass ein Konservator drei Sprayfiguren mit dem Verputz darunter von der baufälligen Wand ablöste und auf tragbare Betonwände neu aufzog. Diese bilden nun den Kern der Ausstellung im Musée Visionnaire.

Auch dieses Strichmännchen fand den Weg von der Tiefgarage ins Museum. Matthias Scharrer/Limmattaler Zeitung

Wobei tragbar ein relativer Begriff ist: Das grösste Werk wiegt 450 Kilogramm. Es zeigt eine Frauenfigur, die einem tänzerisch wandelnden Auge die Hand entgegenstreckt. Die beiden anderen Werke sind deutlich leichter. Ergänzend sind eingangs der Ausstellung Fotos von Pascal Sigrist zu sehen. Sie dokumentieren den Weg der Graffiti von der Garagenbaustelle ins Museum auf eindrückliche Art.

Sind das noch Graffiti?

Dabei stellt sich auch die Frage: Sind das noch Graffiti, wenn sie aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgerissen sind? Schliesslich war das Wirken im Untergrund und bei Nacht und Nebel prägend für den Sprayer. Zudem fügte Naegeli seine Figuren raffiniert in ihre Umgebung ein.

Die Ausstellung wirft auch die Frage auf, wie solche flüchtigen Werke, die bei Tageslicht längst verblichen wären, zu erhalten sind. Daher auch der Ausstellungstitel mit Ausrufe- und Fragezeichen: «Harald Naegeli – Graffiti im Museum!?» Nach der Ausstellung, die bis 16. Oktober dauert, landen die drei von der Wand gelösten Graffiti übrigens im ETH-Bauarchiv in Embrach, wie Anna-Barbara Neumann, Geschäftsleiterin der Harald-Naegeli-Stiftung, beim Rundgang im Museum sagt.

Naegelis andere Seiten

Im Obergeschoss des Musée Visionnaire sind aktuelle Werke von Naegeli zu sehen: Collagen aus schwarzen Klebestreifen auf weissem Papier, vom Künstler als «Blitzcollagen» bezeichnet. Eines davon ist auf der Rückseite beschriftet mit den Worten: «Ukraine im Krieg – Ostern».

Naegellis «Blitzcollagen». Matthias Scharrer

Auch Skizzenbücher von Naegeli sind ausgestellt, eines mit einem Selbstporträt vom vergangenen März. Es zeigt ein faltiges Gesicht, einen Kopf mit schütterem Haar – und grossen Augen.

Selbstporträt von Harald Naegeli, entstanden im März 2022. Matthias Scharrer

Naegeli ist mittlerweile 82 Jahre alt und war wegen einer Krebserkrankung dem Tod nahe. Nun gehe es ihm «den Umständen entsprechend gut», sagt Neumann. Doch als Sprayer sei er, der noch im Lockdown 2020 eine Serie von Totentanz-Zeichnungen an Zürichs Hauswände sprayte, jetzt nicht mehr unterwegs. Stattdessen arbeite er täglich zu Hause in seinem Atelier an Zeichnungen und Collagen.

Ein bewegtes Leben

«Mein Anliegen ist die Erzeugung von Bewegung», sagte Naegeli mal über sein zeichnerisches Schaffen. Daraus ergab sich auch ein bewegtes Leben. Wegen seiner Sprayfiguren musste Naegeli 1984 ein halbes Jahr ins Gefängnis, zunächst in Winterthur, dann im luzernischen Wauwilermoos. Anschliessend war er, der schon zuvor auf der Flucht vor der Polizei zeitweise die Schweiz verlassen hatte, nach Deutschland ausgewandert.

Harald Naegeli (links) kurz vor seiner Inhaftierung 1984, begleitet vom deutschen Künstler Joseph Beuys. Keystone

Inzwischen lebt er wieder in seiner Heimatstadt Zürich, die ihm 2020 ihren Kunstpreis verlieh. Letztes Jahr gründete er die Harald-Naegeli-Stiftung, um sein Werk zugänglich zu machen und Natur- und Tierschutz zu unterstützen.

Harald Naegeli (links) mit dem Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger im Jahr 2018: Nach einem Rechtsstreit wegen Sachbeschädigung schenkte der Sprayer der Stadt ein Bild. Keystone

Mit den nun im Musée Visionnaire ausgestellten Werken sind seine Figuren und Bewegungen, die er einst auf Garagenwänden festhielt, erneut in Bewegung geraten.

Ausstellung: «Harald Naegeli – Graffiti im Museum!?», 31. August bis 16. Oktober, Musée Visionnaire, Predigerplatz 10, Zürich. Mi/Fr 13–17h, Do 13–20h, Sa/So 11–17h. Vernissage Di, 30.8., 18h.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen