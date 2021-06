Tiny House Gondel: Alte Seilbahn wird zum Hotelzimmer in Zürich

Tiny House Ehepaar hat eine Engelberger Gondel zum Hotelzimmer umgebaut Valeria Mella und Adi Rüedi aus Bonstetten haben mit der «Tiny House Gondel» eine aussergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit geschaffen. Regula Zellweger 11.06.2021, 16.24 Uhr

Die Gondel stand einst für die Brunni-Bahnen in Engelberg im Einsatz. Regula Zellweger

Was macht man mit ausgedienten Seilbahngondeln? Man verkauft sie – und damit verbringen sie ihre letzten Tage meistens als Gartenhäuschen. Die eine lila Gondel der Brunni-Bahnen in Engelberg hatte Glück. Adi Rüedi und Valeria Mella aus Bonstetten entdeckten die zum Kauf ausgeschriebene Seilbahnkabine – und schon hatte Rüedi tausend Ideen. Mit einer Investition von 4500 Franken waren die beiden 2018 stolze Besitzer einer Seilbahngondel. Das war die Geburtsstunde der «Tiny House Gondel» und der Beginn intensiver Arbeiten, die ein Jahr dauerten.

Heute hat die rote Tiny House Gondel bereits mehrere Einsätze als Campingwagen hinter sich. Mella und Rüdi probierten das Campen in der Gondel mit Begeisterung selbst aus. Vor Kurzem startete die Gondel zum zweiten Mal zu ihrem Sommereinsatz in Schwindel erregender Höhe. 2020 verbrachte die Gondel drei Monate auf 3000 Meter Höhe auf dem Piz Nair im Engadin. Man konnte sie für eine Nacht buchen – und nach nur zehn Stunden war sie ausgebucht.

Mit dem Helikopter ging es zum Sommerstandort

Dieses Jahr kehrte die Gondel nach Engelberg zurück. Auf einem Trailer wurde sie zur Talstation gefahren und innert weniger Minuten erreichte sie per Helikopter ihren Sommerstandort auf einer Felsnase. Eine Nacht unter Sternen, in absoluter Bergruhe in der kuscheligen, heizbaren Gondel, mit Kochinsel, Kühlschublade, Handyauftankstation und Aussensitzplatz – das ist der Stoff, aus dem bleibende Erinnerungen entstehen.

Valeria Mella ist in Bonstetten aufgewachsen. Es zog sie aber früh in die weite Welt. Seit 2012 bloggt sie und erzählt von ihren Reisen. Es fällt nicht leicht, zu beschreiben, was sie und ihr Partner Adi Rüedi unter dem Label LittleCity alles unter einen Hut bringen. Sie lediglich als Influencer abzustempeln, wäre ungenügend. Sie selbst sehen sich als Content Creators – sie kreieren Inhalte. Mit allen Kanälen um «LittleCity» erreichen Sie täglich eine fünfstellige Anzahl Personen. Sie zeigen Reisereportagen in Wort, Bild und Film, berichten über Tourismusprojekte, bieten selbst designten Schmuck an und bauen Tiny Houses. Sie betreuen Tourismusprojekte, halten Referate und Workshops und beraten angehende Blogger beim Marketing. Zudem hat Mella inzwischen ihr erstes Buch herausgegeben.

Rüedi, gelernter Informatiker, ist seinem Vater dankbar, weil er ihn von klein auf am Arbeiten in der Werkstatt teilhaben liess. Dieses handwerkliche Geschick erkennt man an den raffinierten Details in der Gondel. Schränke sind im Boden eingelassen – man sieht aber nichts davon. Mit einem Magnet kann man die Schranktüren aufziehen. Ein eingeritztes Muster im Holz zeigt, wohin man das Handy legen kann, damit es automatisch aufgeladen wird. Die Kochinsel ist in die Küchenablage integriert, man kann sie einfach hervorziehen – und der Gaskochherd ist bereit. Den Tisch kann man zwischen den Bänken absinken lassen – fertig ist das Bett.

Ein weiteres Projekt des Bonstetter Ehepaars ist Star Base, zwei Tiny Houses in Sternenberg, der höchstgelegenen Gemeinde im Kanton Zürich. Die kleinen Hotelzimmer im Freien können bis Ende November 2021 gemietet werden. Valeria Mella hat einen Master in BWL und kommt wie ihr Mann beruflich aus dem Online­marketing. Eine gute Basis für die Firmengründung 2015.

Unterdessen ist die Familie zu dritt unterwegs. Die kleine Tochter wird mit den kreativen, reisefreudigen Eltern eine interessante Kindheit erleben.