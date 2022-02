Goldene Fallschirme Das sind die zehn höchsten Abgangsentschädigungen der Stadt Zürich Lange blieb die Liste über die von der Stadt Zürich in den letzten Jahren bezahlten Abgangsentschädigungen unter Verschluss. Nun liegt sie vor – und zeigt, wer wie viel erhielt. Unter den Top Ten sind sechs SP-, zwei FDP-Mitglieder, eine Grüne und ein SVP-Mitglied. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Archivbild: zvg Bild: Severin Bigler Sie kassierten am meisten: Reto Andrea Surber (SVP) und Claudia Nielsen (SP). Archivbild: zvg Bild: Severin Bigler

Rund ein halbes Jahr ist vergangen, seit mehrere Medien bei der Stadt Zürich um eine Liste der von der Stadt in den letzten Jahren ausbezahlten Abgangsentschädigungen ersuchten. Nachdem die «Limmattaler Zeitung» schon im Januar einen Teil der fraglichen Informationen aus gut informierter Quelle erhielt und veröffentlichte, hat die Stadt nun die fast vollständige Liste für den Zeitraum 2006 bis 2021 herausgerückt.

Nur fast vollständig ist sie, weil sich eine Person mit juristischen Mitteln gegen die Bekanntgabe ihrer Abgangsentschädigung wehrt. Diese Person fehlt in der Auflistung, da das Verfahren noch hängig ist, wie es in dem Schreiben der Stadt heisst. Abgesehen davon herrscht nun Transparenz darüber, wer beim Abgang wie viel Geld aus der Zürcher Stadtkasse erhielt. Die Liste umfasst 20 Namen. Sie bestätigt die von dieser Zeitung im Januar veröffentlichten Informationen – und ergänzt sie um einige weitere kostspielige Fälle. Hier sind sie nun also, die Top Ten der zehn höchsten Abgangsentschädigungen der Stadt Zürich seit 2006:

Am meisten, nämlich 905’246 Franken respektive den Höchstsatz von 4,8 Jahreslöhnen, bekam Reto Andrea Surber. Der SVP-Mann schied 2013 nach neun Jahren unfreiwillig aus der Stadtzürcher Vormundschaftsbehörde aus. Sein Abgang fiel in die Zeit des Übergangs von der Vormundschaftsbehörde, die noch der Gemeinderat wählte, zur vom Stadtrat ernannten Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb).

Die zweithöchste Abgangsentschädigung erhielt Claudia Nielsen: 856’657 Franken. Die damalige SP-Stadträtin verzichtete kurz vor den Wahlen 2018 darauf, wieder anzutreten, nachdem ihr Misswirtschaft beim Stadtspital Triemli vorgeworfen wurde. Gemäss dem noch immer gültigen Reglement für Abgangsentschädigungen bekam sie 3,5 Jahreslöhne, dies bei einem Stadtratsbruttojahreslohn von 244’759 Franken.

Am drittmeisten kassierte Roberto Rodriguez (SP), der sich vergangenen Sommer nach über acht Jahren freiwillig aus dem Amt als Präsident des Schulkreises Uto verabschiedete: Ihm stehen 3,5 Jahreslöhne zu, was 687’131 Franken entspricht. Der Fall Rodriguez war letzten Sommer Auslöser für die Medienanfragen, die die Stadt mit der nun herausgegebenen Liste beantwortet.

Die vierthöchste Abgangsentschädigung kam 2010 dem langjährigen Stadtammann Peter Waldvogel (SP) zu: Er bekam 448’563 Franken, als er nach zwölf Jahren freiwillig aus der Behörde des Stadtkreises 9 ausschied.

Auf Platz fünf folgt mit 392’646 Franken wieder eine Sozialdemokratin, nämlich Myrta Studer. Sie hörte 2014 nach 16 Jahren als Präsidentin des Stadtzürcher Schulkreises Limmattal auf.

Die Ränge sechs und sieben teilen sich die alt Stadträte Martin Vollenwyder (FDP) und Martin Waser (SP): Beide bekamen 367’138 Franken, als sie 2013 respektive 2014 freiwillig aus dem Stadtrat ausschieden.

Platz acht belegt Marianne Dahinden (SP): Als die Friedensrichterin 2008 nach 20 Jahren aufhörte, erhielt sie zum Abschied von der Stadt Zürich 365'618 Franken.

Die neunthöchste Abgangsentschädigung aus der Zürcher Stadtkasse kam 2008 Monika Stocker zu: 361'691 Franken. Die Stadträtin der Grünen hörte damals aus gesundheitlichen Gründen auf. Zuvor war sie als Sozialvorsteherin wegen umstrittener Sozialhilfefälle unter Druck geraten.

Platz zehn belegt Walter Bühler (FDP) mit 323'014 Franken. Er war langjähriges Mitglied der damaligen Vormundschaftsbehörde, aus der er 2009 ausschied.

Ein Spiegel der Machtverhältnisse in Zürich

Fazit: Die Top Ten der Stadtzürcher goldenen Fallschirme machen zusammen rund 5,1 Millionen Franken aus. Gesamthaft summieren sich die 20 aufgelisteten Abgangsentschädigungen seit 2006 auf 6,7 Millionen Franken.

Die nun von der Stadt herausgegebene Liste spiegelt in etwa die Machtverhältnisse in Zürich wider: SP-Mitglieder belegen am meisten wichtige Ämter und sahnen auch bei Abgangsentschädigungen am häufigsten ab. Doch auch Vertreter von SVP, FDP und Grünen nahmen die grosszügig bemessenen Abgangsentschädigungen der Stadt an.

«Nicht bekannt ist, ob und falls ja, welche ehemaligen Behördenmitglieder freiwillig auf eine Abgangsleistung verzichtet haben»,

heisst es in dem Schreiben der Stadt.

Ebenfalls kassiert hat der letzte CVP-Stadtrat Gerold Lauber bei seinem Abgang 2018. Da er damals bereits 62-jährig war, belief sich seine Abgangsentschädigung auf vergleichsweise bescheidene 122'380 Franken. Doppelt so viel erhielt FDP-Stadtrat Andres Türler, als er im gleichen Jahr ein Jahr jünger als Lauber aufhörte.

Der Stadtrat will künftig tiefere Abgangsentschädigungen

Noch heute bemessen sich die Abgangsentschädigungen der Stadt Zürich nach Amtsdauer, Alter und freiwilligem oder unfreiwilligem Ausscheiden aus dem Amt. Nach dem Wirbel um die Abgangsentschädigungen vom vergangenen Sommer hat der Stadtrat im November eine Revision des entsprechenden Reglements vorgelegt. Dessen Beratung im Gemeinderat ist noch nicht abgeschlossen.

Das stadträtliche Reformvorhaben sieht tiefere Ansätze als bisher vor, hält aber grundsätzlich am bestehenden System fest. Demnach haben nebst Stadtratsmitgliedern auch hochrangige Behördenmitglieder Anspruch auf Abgangsentschädigungen. Deren Höchstwert läge neu bei 2,8 statt 4,8 Jahreslöhnen.

Einen radikaleren Umbruch schlägt die SVP mit ihrer im Januar lancierten Volksinitiative «Keine goldenen Fallschirme für abtretende Behördenmitglieder» vor: Sie will, dass nur noch scheidende Stadtratsmitglieder Abgangsentschädigungen erhalten – und zwar höchstens einen Jahreslohn, und dies nur bei unfreiwilligem Ausscheiden aus dem Amt.

