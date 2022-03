Zürcher Stadtparlament soll «Genderwatch-Protokoll» führen

Wer steht häufiger vorne am Rednerpult und redet auch noch länger? SP und Grüne im Zürcher Gemeinderat wollen es genau wissen und fordern ein so genanntes «Genderwatch-Protokoll». An den Sitzungen soll künftig also notiert werden, welches Geschlecht den Ton angibt.

10.03.2022, 16.59 Uhr