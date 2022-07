Gleichstellung Zürcher Regierung bekräftigt Vorgaben für geschlechtergerechte Sprache Drei Kantonsratsmitglieder wollten wissen, wie weit Schulen das Gendern vorschreiben und für notenrelevant erklären dürfen. Eine geschlechtergerechte Sprache diene der Gleichstellung – und der Fähigkeit, sich präzise auszudrücken, antwortet die Regierung. Wer sich deswegen ungerecht behandelt fühle, könne rekurrieren. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 07.07.2022, 11.59 Uhr

Stern des Anstosses: Der Genderstern. Keystone

In der Ukraine herrscht Krieg und in den Alpen lässt der Klimawandel Gletscher zusammenbrechen. Doch es gibt auch noch andere Probleme. Drei Kantonsratsmitglieder wollten vom Zürcher Regierungsrat wissen, wie er zur gendergerechten Sprache stehe, genauer: zum sogenannten Genderstern und dergleichen.

Claudio Schmid (SVP, Bülach), Marc Bourgeois (FDP, Zürich) und Angie Romero (FDP, Zürich) reichten deshalb im April eine Anfrage ein an das gemischtgeschlechtliche Gremium, bestehend aus vier Regierungsrätinnen und drei Regierungsräten. Anlass war eine Stellungnahme des Rats für deutsche Rechtschreibung, der ein Jahr zu vor bekannt gegeben hatte, dass er den sogenannten Genderstern und andere verkürzte Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen nicht empfehle.

«Trotzdem zwingen immer mehr Stellen in unseren kantonalen Bildungsinstitutionen die Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten dazu, solche Konstrukte zu verwenden»,

stellten die drei Kantonsräte fest. Und erfragten eine regierungsrätliche Stellungnahme dazu.

Schutz vor Diskriminierung ist Verfassungsauftrag

Konkret wollten sie wissen, ob es jeder Bildungsinstitution freigestellt sei, ihre eigenen Rechtschreibregeln aufzustellen, auf welcher Rechtsgrundlage die Verwendung einer gendergerechten Sprache noten- oder leistungsrelevant sein könne; ferner, was Lehrpersonen dazu berechtige, das Denken und Handeln von aktuellen und künftigen Bürgerinnen und Bürgen in ihrem politischen Sinne zu beeinflussen.

Und schliesslich: «Wie schützt der Regierungsrat Schülerinnen und Schüler an Zürcher Bildungseinrichtungen vor der politischen Vereinnahmung durch staatliche Funktionäre, die den ihnen anvertrauten Personen einen bestimmten Sprachgebrauch aufzwingen?»

Die regierungsrätliche Stellungnahme liegt nun vor. Sie stützt sich, was den Hochschulbereich betrifft, auf Angaben der Universität Zürich, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der Zürcher Hochschule der Künste und der Pädagogischen Hochschule Zürich, wie die Regierung schreibt. Sie verweist darauf, dass geschlechtliche Vielfalt eine Realität sei und der Schutz vor Diskriminierung ein Verfassungsauftrag.

«Die gendergerechte Sprache trägt zur Gleichstellung der Geschlechter bei»,

so der Regierungsrat weiter. «Sie leistet einen Beitrag, um die Diversität gesellschaftlich anzuerkennen und zu normalisieren.»

Weisung des Bundes spricht sich gegen Genderstern aus

Massgeblich seien die Richtlinien des Regierungsrats zur sprachlichen Gleichbehandlung von Mann und Frau aus dem Jahr 1996. Zudem orientiere sich der Kanton am Leitfaden Geschlechtergerechte Sprache der Schweizerischen Bundeskanzlei von 2009 und der ergänzenden Weisung vom Juni 2021 dazu.

In Letzterer anerkennt der Bund zwar das Anliegen hinter dem Genderstern, lehnt diesen aber als untauglich ab. Stattdessen seien in der Bundesverwaltung Sprachmittel wie Paarformen, geschlechtsabstrakte oder geschlechtsneutrale Ausdrücke und Umschreibungen ohne Personenbezug zu verwenden.

«Diese Richtlinien und der Leitfaden sind für die kantonale Verwaltung und die kantonalen Schulen massgebend», hält die Kantonsregierung fest. Regelungen des Rates für deutsche Rechtschreibung böten einen Orientierungsrahmen, von dem teilweise abgewichen werde.

Leitfäden der Schulen seien Empfehlungen

Die Zürcher Hochschulen verfügten über Sprachleitfäden, die sie teilweise zusammen erarbeitet hätten. Dabei handle es sich aber nicht um ein rechtsverbindliches Regelwerk. «Die Leitfäden enthalten Empfehlungen und Anregungen für einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch», so die Regierung weiter. «Weder für Dozierende noch für Studierende ergeben sich daraus verpflichtende Vorgaben.»

Auch an den kantonalen Mittel- und Berufsfachschulen gebe es keine rechtlichen Vorgaben für noten- beziehungsweise leistungsrelevante Beurteilung hinsichtlich gendergerechter Sprache. Lehrpersonen hätten sich aber an die kantonalen Vorgaben zu halten. Und eben: «Gemäss Leitfaden der Bundeskanzlei stellen gendergerechte oder geschlechtergerechte Texte die Gleichstellung der Geschlechter in der Sprache sicher und können einen Beitrag zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter leisten.» Dabei gehe es nicht um eine politische Agenda, sondern darum, dass sich «Schülerinnen, Schüler und Studierende korrekt und präzise ausdrücken können», hält der Regierungsrat weiter fest.

Bislang seien keine Rekurse bekannt

Wer sich deswegen bei der Benotung ungerecht behandelt fühle, könne rekurrieren. Allerdings nur, wenn ein schutzwürdiges Interesse vorliege, etwa bei Nichtbestehen der Maturität oder eines Qualifikationsverfahrens. «Entscheide der kantonalen Schulorgane sind mit Rekurs an die Bildungsdirektion, Entscheide der Hochschulen mit Rekurs an die Hochschulrekurskommission anfechtbar.» Bislang seien keine entsprechenden Rekurse bekannt.

