Gewalt Zürcher Gemeinderat will besseren Schutz für non-binäre Personen Der Zürcher Stadtrat soll Angebote für schutzsuchende non-binäre Personen und queere Jugendliche prüfen. Das forderte der Gemeinderat an seiner Sitzung vom Mittwoch. 24.11.2022, 09.13 Uhr

Der Schutz für queere und non-binäre Jugendliche soll verbessert werden. Bild: Roger Gruetter / rogergruetter.com

Gleich zwei Vorstösse im Zürcher Gemeinderat drehten sich um das Thema. Anna Graff (SP) und Anna-Béatrice Schmaltz (Grüne) forderten die Einrichtung von Schutzunterkünften oder spezifischen Angeboten in bestehenden Unterkünften für non-binäre Personen. In einem zweiten Vorstoss verlangten Schmaltz und David Garcia Nuñez (AL) die Einrichtung eines Wohnangebots für schutzbedürftige LGBTIQ*-Jugendliche in einem bisherigen Alterszentrum.