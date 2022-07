Verletzte Frau in Winterthur: Polizei verhaftet 28-Jährigen

In einer Wohnung im Winterthurer Stadtteil Seen ist am Donnerstag eine 29-jährige Frau schwer verletzt aufgefunden worden. Die Polizei verhaftete einen 28-jährigen Schweizer, der mit ihr in der Wohnung war. Die Frau wurde ins Spital gebracht.

21.07.2022, 16.43 Uhr