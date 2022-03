Opfer stirbt nach Streit in Zürcher Wohnung in Altstetten

Altstetten Nach Streit in Zürcher Wohnung am Schlierenberg: Opfer stirbt im Spital Der Mann, der am vergangenen Donnerstag bei einem Streit in einer Wohnung am in Schlierenberg Altstetten von einem Besucher lebensbedrohlich verletzt wurde, ist am Mittwoch im Spital gestorben. 10.03.2022, 15.57 Uhr

Nach einem Streit in einer Wohnung am Schlierenberg in Altstetten ist das Opfer im Spital gestorben. (Symbolbild) Sandra Ardizzone / LTA

Der 58-jährige Mann, der am vergangenen Donnerstag bei einem Streit in einer Zürcher Wohnung von einem Besucher lebensbedrohlich verletzt wurde, ist am Mittwoch im Spital gestorben. Dies teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Die Tat ist noch nicht abschliessend geklärt. Am Dienstag konnte die Kantonspolizei aber einen Verdächtigen verhaften. Es handelt sich um einen 37-jährigen Iraner. Die Staatsanwaltschaft hat beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.

Ein Anwohner am Schlierenberg in Altstetten hatte am vergangenen Donnerstag der Polizei gemeldet, dass bei einem Nachbarn ein Streit im Gange sei und jemand um Hilfe rufe. Die Polizisten fanden daraufhin in der Wohnung den schwerverletzten Mann vor. (sda)