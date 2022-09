Gewalt Jugendliche fühlen sich im Kanton unsicherer als vor zehn Jahren Jugendliche im Kanton Zürich fühlen sich heute bedeutend weniger sicher als vor zehn Jahren: Die Zahl der Gewalttaten steigt nach einem Rückgang wieder an – gemäss einer Langzeit-Befragung wurde fast jeder vierte Jugendliche in den vergangenen zweieinhalb Jahren Opfer einer Tat. 06.09.2022, 11.11 Uhr

Nach einem Rückgang kommt es gemäss einer Langzeitbefragung wieder zu mehr Gewalttaten unter Jugendlichen. Symbolbild: Martin Ruetschi / KEYSTONE

Dies geht aus der am Dienstag vorgestellte Studie zur «Entwicklung von Gewalterfahrungen Jugendlicher im Kanton Zürich 1999-2021» hervor, die in mehreren Wellen erarbeitet und publiziert wurde. In der nun untersuchten Periode von 2014 bis 2021 stellten die Verfasserinnen und Verfasser «fast durchweg höhere Gewaltraten fest».

Im Jahr 2021 gaben insgesamt 23,9 Prozent der Befragten an, in den vergangenen 30 Monaten Opfer eines Gewaltdelikts geworden zu sein. Das entspricht gegenüber 2014 einer Zunahme um 46 Prozent. Der Wert liegt aber unter dem Niveau von 1999 und 2007, als über ein Viertel der Befragten mindestens eine Opfererfahrung angab.

Häufiger Raub, Erpressung und Sexualdelikte

Die häufigste Form gravierender Jugendgewalt bleiben gemäss Studie Körperverletzungen ohne Waffe. Ein grosser Anstieg sei hier aber nicht zu verzeichnen – je nach Opferperspektive seien teilweise gar stagnierende Raten festgestellt worden.

«Sehr viel eindeutiger erscheint dagegen die Zunahme von Raub und Erpressung mit Gewaltandrohung», heisst es in der Studie. Auch bei Sexualdelikten – sowohl gravierender sexueller Nötigung als auch bei Formen der sexuellen Belästigung - werden Höchststände erreicht.

Unsicher an der Bushaltestelle

Subjektiv fühlen sich Jugendliche deutlich stärker durch Gewalt bedroht als bei der letzten Jugendbefragung. Die wahrgenommene Bedrohung durch Gewalt habe überall «statistisch hochsignifikant zugenommen». Sie weist – mit Ausnahme des Privatbereichs – die bisher höchsten Raten sei Messbeginn 1999 auf, heisst es in der Studie.

Am deutlichsten sei das Bedrohungsgefühl im öffentlichen Raum – etwa an den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs oder im Nachbarschafts-bereich. In der eigenen Wohnung und in der Schule sind die Werte wesentlich tiefer.

Eine einmalige Datenreihe

Die Studie bestätigt grundsätzlich jene Trends, welche auch die polizeilichen Kriminalstatistiken ausweisen. Nach einem Anstieg der Jugendgewalt von den 1990er- bis in die Mitte der 2000er-Jahre und einem markanten Rückgang bis 2015 zeigt sich seit einigen Jahren wieder eine Zunahme.

Die Studie zur Entwicklung der Gewalterfahrungen von Jugendlichen wurde am Jacobs Center for Productive Youth Development der Universität Zürich durchgeführt. Sie beruht auf einer «für die Schweiz einmaligen Datenreihe».

In den Jahren 1999, 2007, 2014 und 2021 wurden jeweils über 2500 Lernende der 9. Klassen aus allen Bildungstypen des Kantons Zürich befragt. Den in der Regel 15- und 16-Jährigen wurden dabei weitestgehend identische Fragebögen vorgelegt. (sda)