Aargauer Geschwister sollen Zürcher Polizisten angegriffen haben

Aargauer Geschwister sollen Zürcher Polizisten in Silvesternacht 2021 angegriffen haben

Die Silvesternacht 2021 hat für zwei junge Aargauer, Bruder und Schwester, im Gefängnis geendet. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie beim Feiern in Zürich Polizisten angegriffen hätten. Auslöser war, dass der Bruder Feuerwerk in der Innenstadt abgefeuert hatte. Am Mittwoch standen die Geschwister vor dem Bezirksgericht Zürich.