Gewässer Ein Vorbild für die Limmat? Der Kanton Zürich bewilligt 63 Millionen für die Glatt Die Glatt dürfte in zehn Jahren anders aussehen als heute: Der begradigte Fluss soll zwischen Dübendorf und Opfikon revitalisiert werden und einen vier Meter breiten Velo- und Fussweg erhalten. Der Kantonsrat hiess dafür einen 63-Millionen-Kredit gut. Matthias Scharrer 05.09.2022, 17.58 Uhr

Die Glatt zwischen Dübendorf (im Bild) und Opfikon soll naturnäher werden. Matthias Scharrer

Die Glatt führe ein Schattendasein: Begradigt und einbetoniert, flankiert von Autobahn, Wohnblöcken und Fabrikarealen fliesst sie durch eines der dichtesten Siedlungsgebiete der Schweiz. Solche Voten waren am Montag mehrfach zu hören im Zürcher Kantonsrat. Doch nun soll der Fluss aufgewertet werden. Das Parlament hiess dafür einen Kredit von 63 Millionen Franken gut.

Vorgesehen ist eine teilweise Renaturierung; zudem ein vier Meter breiter Weg für Velos und Fussgänger auf dem einen Ufer der Glatt. Das andere Ufer soll weitgehend der Natur überlassen werden. Für Erholungssuchende ist zudem stellenweise ein leichterer Zugang zum Wasser geplant.

Das Projekt trägt den Namen «Fil Bleu Glatt». Es betrifft den zehn Kilometer langen Flussabschnitt zwischen Dübendorf und Opfikon nahe der Zürcher Stadtgrenze. Die etappenweise Umsetzung dürfte gemäss Regierungsrat insgesamt rund zehn Jahre dauern. Wie ein blauer Faden soll die Glatt künftig als Natur- und Erholungsraum durchs Glatttal verlaufen.

Nachholbedarf bei Fluss-Revitalisierungen

Mit «Fil Bleu Glatt» will der Kanton Hausaufgaben nachholen: Aufgrund des neuen Gewässerschutzgesetzes erhielt er im Jahr 2011 vom Bund den Auftrag, in einem ersten Schritt bis 2035 mindestens 100 Kilometer Fliessgewässer zu revitalisieren. Von diesem Ziel ist der Kanton noch weit entfernt: Seither revitalisierte er 8,8 Kilometer Gewässer und die Gemeinden deren 7,3 Kilometer, wie eine Sprecherin der kantonalen Baudirektion auf Anfrage sagt.

Ginge es in diesem Tempo weiter, wären die Bundesvorgaben nicht zu erfüllen. Auch im Vergleich zu den Nachbarkantonen Aargau, Zug und Thurgau sei der Kanton Zürich im Rückstand, sagte David Galeuchet (Grüne, Bülach). Dies sei grösstenteils auf die Amtszeit von Markus Kägi (SVP) zurückzuführen, der bis 2019 kantonaler Baudirektor war.

Nun obliegt es dessen Nachfolger Martin Neukom (Grüne) aufzuholen. «Die Glatt ist zurzeit kaum ein Erholungsraum», sagte Neukom ­– und schilderte die Ziele des Projekts: «Es wird Abschnitte geben, wo der Mensch und die Erholung Vorrang haben, und solche, wo die Natur Vorrang hat.» Die Natur brauche ihre Nischen. Konkret: Flussabschnitte mit verschiedenen Fliessgeschwindigkeiten. Die geplanten Wasserbaumassnahmen, die teils auch dem Hochwasserschutz dienen, sind auf 33 Millionen Franken veranschlagt. Der Kanton rechnet dabei mit 35 Prozent Bundesbeiträgen. Der verbreiterte Rad- und Fussweg kostet laut Regierungsrat rund 30 Millionen Franken.

Baudirektor Martin Neukom und Experten erläutern das Projekt «Fil Bleu Glatt». Youtube

SVP und EDU wollten ZKB-Millionen anzapfen

Grundsätzlich hatte gegen das Projekt «Fil Bleu Glatt» niemand etwas einzuwenden. Die SVP/EDU-Fraktion beantragte jedoch, 10 Millionen Franken aus der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank (ZKB) dafür einzuplanen. «Wenn dieses Geld hier nicht eingesetzt wird, dürfte es lange ungenutzt liegenbleiben», sagte Hans Egli (EDU, Steinmaur).

SVP und EDU blieben mit ihrer Forderung jedoch allein. Zwar seien die ZKB-Millionen gemäss einem früheren Kantonsratsbeschluss für Projekte vorgesehen, die den Zugang zu Gewässern erleichtern. Die Absicht sei dabei aber gewesen, etwas zu finanzieren, wofür es sonst keine gesetzliche Grundlage gebe, sagte Neukom. Mit dem Gewässerschutzgesetz des Bundes sei für das Projekt «Fil Bleu Glatt» jedoch eine klare gesetzliche Grundlage vorhanden.

Glatt-Projekt als Vorbild für die Limmat?

«Fil Bleu Glatt» könnte auch für andere Fliessgewässer richtungsweisend sein: «Es soll ein Beispiel für künftige Projekte werden ­– etwa für eine lebendige Limmat», sagte Stephan Weber (FDP, Wetzikon).

Er spielte auf ein Vorhaben an, das der Kanton schon länger plant: Die Limmat soll auf einer Strecke von 3,2 Kilometern zwischen der Autobahnbrücke an der Zürcher Stadtgrenze und der Brücke der Überlandstrasse an der Stadtgrenze von Dietikon und Schlieren aus ihrem starren Korsett befreit werden. Auch dort soll wieder eine naturnahe Flusslandschaft entstehen, wie die kantonale Baudirektion ankündigte. Ein Vorprojekt soll noch dieses Jahr präsentiert werden.

