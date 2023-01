Gesundheitswesen Stadtspital Zürich eröffnet ambulantes Zentrum an der Europaallee Am neuen Standort soll ein breites medizinisches Spektrum abgedeckt werden. Den Anfang machen Dermatologie und Venerologie. Aktualisiert 19.01.2023, 11.56 Uhr

Das neue Stadtspital Zürich Europaallee (STZE) – hier in einer Aussenansicht – befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Aladin B. Klieber / Stadtspital Zürich

Das Stadtspital Zürich will künftig rund 70 Prozent aller ambulanten Operationen aus verschiedenen Fachbereichen an einem neuen Standort ausführen: Am 1. Februar nimmt an der Europaallee ein neues Zentrum für ambulante Eingriffe und Konsultationen schrittweise seinen Betrieb auf.