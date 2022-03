Spital Affoltern vor Schliessung - Bedenkzeit für Spital Uster

Gesundheitswesen Keine solide Grundlage für einen wirtschaftlichen Betrieb: Spital Affoltern vor Schliessung Der Kanton Zürich legt eine neue Spitalliste vor: Das kleine Akutspital Affoltern soll die Leistungsaufträge nur noch für drei Jahre erhalten - und dies ohne Verlängerungsmöglichkeit. Das Spital Uster ist zwar ebenfalls nur für drei Jahre gesichert, es kann aber bis 2025 ein neues Konzept vorlegen. 15.03.2022, 10.17 Uhr

Das Spital in Affoltern ist das kleinste Akutspital im Kanton Zürich, das sich für die Spitallisten 2023 beworben hat. Patrick Huerlimann

Das Spital in Affoltern ist das kleinste Akutspital im Kanton Zürich, das sich für die Spitallisten 2023 beworben hat. Die Fallzahlen würden zeigen, dass es aktuell «keinen relevanten Anteil des Versorgungsbedarfs der Zürcher Bevölkerung abdeckt», heisst es in einer Mitteilung der Gesundheitsdirektion vom Dienstag.

Es bestehe langfristig keine solide Grundlage für einen wirtschaftlichen Betrieb. Es soll deshalb in der Akutsomatik nur einen bis Ende 2025 befristeten Leistungsauftrag erhalten. Diese Zeit ermögliche es dem Spital und seinen 14 Trägergemeinden im Knonaueramt, «eine umfassende Neubeurteilung betreffend alternative und bedarfsgerechte Versorgungsformen vorzunehmen».

Uster muss die Zahlen verbessern

Auch das Spital Uster soll gemäss der präsentierten provisorischen Spitalliste nur einen provisorischen Leistungsauftrag erhalten. Es verzeichnete gemäss Mitteilung in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich hohe und tendenziell steigende Fallkosten.

Auch das Spital Uster soll nur einen provisorischen Leistungsauftrag erhalten. Markus Zürcher

Mit dem Spital in Wetzikon bestehe zudem im Zürcher Oberland in unmittelbarer Nähe ein zweites regionales Akutspital mit sehr ähnlichem Leistungsangebot, schreibt die Gesundheitsdirektion.

Sie räumt dem Spital nun Zeit bis Ende 2025 ein, um sich neu aufzustellen. Die Verantwortlichen sollen darlegen, wie sie die Versorgungsstrukturen ab 2026 nachhaltig und wirtschaftlich gestalten wollen.

Vernehmlassung startet

Auf der provisorischen Spitalliste stehen im Bereich Akutsomatik, welche die Spitalleistungen in den Bereichen Medizin, Chirurgie und Gynäkologie umfassen, nun insgesamt 24 Standorte. Neu darauf figuriert das Geburtshaus Winterthur.

Natalie Rickli will die qualitativ hochstehende und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung für die kommenden zehn Jahre sicherstellen. Anthony Anex / KEYSTONE

Mit der Spitalplanung 2023 will der Kanton Zürich im Bereich der stationären Leistungen eine bedarfsgerechte, qualitativ hochstehende und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung für die kommenden zehn Jahre sicherstellen, wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli sagte. Die Planung basiere auf dem Grundsatz, dass «die richtige Leistung am richtigen Ort zur höchsten Qualität» erbracht werden soll.

Die provisorischen Spitallisten und der damit verbundene Strukturbericht hat der Regierungsrat am Dienstag in die Vernehmlassung geschickt. Diese dauert bis 14. Mai. Im August will der Regierungsrat die Spitallisten 2023 definitiv festsetzen. (sda)