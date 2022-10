Gesundheitswesen Adus Klinik wehrt sich gegen Streichung von der Spitalliste Die Adus Klinik in Dielsdorf wehrt sich mit einer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Streichung von der Spitalliste durch die Gesundheitsdirektion. Bis zu einem endgültigen Entscheid kann das Spital weitermachen. 18.10.2022, 13.19 Uhr

Das Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen. Gaetan Bally/KEYSTONE

Das Bundesverwaltungsgericht habe die Beschwerde, die aufschiebende Wirkung habe, angenommen, teilte die Adus Klinik am Dienstag mit. Ein definitiver Entscheid sei in drei bis fünf Jahren zu erwarten. Solange dürfe das letzte Spital im Zürcher Unterland weitermachen. Die Adus Klinik kündigte bereits im September an, sich gegen die Streichung von der Spitalliste juristisch zur Wehr zu setzen.