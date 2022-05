Zürcher SP-Stadträtin Brander notfallmässig am Rücken operiert

Oetwil Neuer Gemeindeschreiber sagt: «Nur im Gespräch mit der Bevölkerung merkt man, wo der Schuh drückt»

Weil er eine Veränderung wollte, wechselte Raffaele Briamonte Anfang Mai nach einem Vierteljahrhundert auf der Gemeindeverwaltung Neuenhof nach Oetwil. Was er in der Gemeinde bewirken will und wieso er seinen Heimweg auf dem Gummiboot plant, erzählt er im Interview.