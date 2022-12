Gesundheit Pflegeinitiative: So plant der Kanton Zürich die Umsetzung Die Umsetzung der Pflegeinitiative sorgt im Kantonsrat für Kritik. Zwar gibt es mehr Geld für die Ausbildung von Pflegepersonal. Doch lohnmässig bleibt vorerst fast alles beim Alten. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 19.12.2022, 17.29 Uhr

2024 soll die erste Etappe der Umsetzung der Pflegeinitiative im Kanton Zürich in Kraft treten. Bild: Keystone

Ohne Pflegepersonal läuft im Gesundheitswesen wenig bis nichts. Das hat auch das Schweizer Stimmvolk erkannt, als es vor einem Jahr der Pflegeinitiative zustimmte. Sie verlangt, dass Bund und Kantone für ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität sorgen – und für genug qualifiziertes Personal. Nun geht es an die Umsetzung. Das entsprechende Bundesgesetz wurde kürzlich verabschiedet. Am Montag teilte der Zürcher Regierungsrat mit, wie es weitergeht.

Geplant ist zunächst die Förderung von Ausbildungsplätzen, Schulen und Auszubildenden. Der Bund macht dafür während acht Jahren eine halbe Milliarde Franken locker. Davon geht ein Fünftel an den Kanton Zürich, was pro Jahr rund 12 Millionen Franken entspricht; ebenso viel steuert der Kanton Zürich jeweils selbst pro Jahr bei, wie es im Regierungsratsbeschluss heisst.

Erste Schritte sollen bis 2024 in Kraft treten

Zunächst lege der Kanton fest, wie viele Ausbildungsplätze es brauche und welchen Beitrag die Listenspitäler und andere Organisationen dabei zu erbringen hätten. Für Spitäler, Heime und Spitexorganisationen bestehe bereits eine Ausbildungspflicht. Für Ausbildungsbeiträge an Nichtlistenspitäler und Institutionen der Langzeitpflege muss eine Rechtsgrundlage noch geschaffen werden, wie die Regierung schreibt.

Auch sollen die Pflegefachschulen höhere Kantonsbeiträge erhalten. Zudem sei in Stipendien für auszubildendes Pflegepersonal zu investieren. Diese ersten Schritte zur Umsetzung der Pflegeinitiative sollen gemäss Regierungsrat bis Mitte 2024 in Kraft treten.

Drei Prozent Teuerungsausgleich in Spitälern

In einer Medienmitteilung weist die Regierung zudem darauf hin, dass einige Spitäler bereits Massnahmen fürs Pflegepersonal beschlossen haben. So gewähren das Universitätsspital Zürich (USZ), das Kantonsspital Winterthur (KSW), die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich und die Integrierte Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland fürs kommende Jahr jeweils drei Prozent Teuerungsausgleich, ergänzt durch weitere Mittel für individuelle Lohnanpassungen.

Allerdings hat der Regierungsrat fürs Kantonspersonal 3,5 Prozent Teuerungsausgleich in Aussicht gestellt, ebenfalls ergänzt durch Geld für individuelle Lohnanpassungen. Die Spitäler betonen denn auch in ihren Medienmitteilungen weitere Massnahmen zu Gunsten des Pflegepersonals. So gewährt das USZ 2023 einen zusätzlichen freien Arbeitstag, ebenso die Auszahlung von Überstunden sowie um 30 Prozent höhere Zulagen für Nacht-, Wochenend- und Pikettdienste.

Im KSW wird ab 1. April 2023 die Umkleidezeit als Arbeitszeit angerechnet; zudem gibt es höhere Schichtzulagen und höhere Löhne bei den Pflegeberufen mit Nachdiplomstudiengang.

Mehr Lohn lehnen Regierung und Kantonsrat ab

Eine höhere Lohneinstufung des Pflegepersonals hatte der Regierungsrat abgelehnt. Die Löhne der Pflegenden seien im Kanton Zürich verglichen mit anderen Kantonen gut, hielt er in einem Bericht zu einem Kantonsratspostulat fest.

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) gab zudem zu bedenken: «Wenn wir eine Anpassung beim Lohnsystem vornehmen, können wir dies nicht einseitig bei den Gesundheitsberufen tun.» Und: «Wollen Sie, dass der reiche Kanton Zürich den Spitälern rundherum Personal absaugt?»

SP, AL, Grüne und die Mitte hielten an der Forderung nach einer höheren Lohneinstufung des kantonalen Pflegepersonals fest. Schliesslich erhalte auch das Personal in den Zürcher Stadtspitälern seit August mehr Lohn, betonten sie. Und Janine Vannaz (Mitte, Aesch) fügte an: «In keiner Branche gibt es so viele offene Stellen wie im Gesundheitswesen.»

«Der Lohn ist nicht alles»

Der Lohn sei nicht das relevanteste Thema, hielt Roman Schmid (SVP, Opfikon) fest. Das habe eine Anhörung der kantonalen Spitäler ergeben. «Es wird bereits viel unternommen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken», sagte Jörg Kündig (FDP, Gossau). Und dies, obwohl Spitäler und Heime finanziell am Anschlag seien.

«Ja, der Lohn ist nicht alles», räumte Andreas Daurù (SP, Winterthur) ein. «Aber er gehört auch dazu.» Bei den nun bekanntgegebenen Massnahmen zur Umsetzung der Pflegeinitiative handle es sich um jene, zu denen der Kanton verpflichtet sei. Es brauche aber mehr. Wenn schon keine höheren Löhne fürs Pflegepersonal, dann verkürzte Arbeitszeiten, doppelte Brigitte Röösli (SP, Illnau-Effretikon) nach.

Die Mehrheit im Kantonsrat sah es anders: Mit den Stimmen von SVP, FDP, GLP, EVP und EDU erklärte sie das Postulat «Bessere Löhne für die Pflege. Jetzt.» für erledigt.

