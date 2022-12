Raser aus dem Limmattal tappten im Säuliamt in die Falle

Bezirksgericht Affoltern Drei Raser tappten auf der Albisstrasse in die Falle – zwei sind Limmattaler Das Bezirksgericht Affoltern hat drei rasende Junglenker zu bedingten Gefängnisstrafen verurteilt, die mit über 160 km/h zwischen dem Weiler Schonau und Rifferswil unterwegs waren. Zwei fuhren mit potenten Mietwagen. Werner Schneiter Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Die Albisstrasse zwischen Rifferswil und dem Weiler Schonau verleitet manche immer wieder zum Rasen. Im Sommer 2021 tappten hier gleich drei Junglenker in die Radarfalle. CH-Media-Archiv

Es ist die Raserstrecke im Säuliamt: Immer wieder erliegen Lenker auf dem schnurgeraden Abschnitt auf der Albisstrasse zwischen dem Rifferswiler Weiler Schonau und Rifferswil dem Geschwindigkeitsrausch – und tappen dann auf der Höhe des Schützenhauses, wo sich gelegentlich eine mobile Radaranlage befindet, in die Falle. Im Sommer 2021 hat es gleich drei Junglenker erwischt, zwei davon mit gemietetem Auto, einer mit einem Motorrad. Alle drei Fälle wurden nun in ab­gekürzten Gerichtsverfahren erledigt.

Das Gericht musste also nur noch das Strafmass überprüfen, dass die Staatsanwaltschaft und die Beschuldigten ausgehandelt hatten. Es folgte in allen Fällen dem Urteilsvorschlag. Die drei Männer, alles Schweizer im Alter von 21, 22 und 24 Jahren, mussten sich vorletzte Woche in separaten Verhandlungen vor dem Bezirksgericht Affoltern verantworten.

Aargauer wurde mit 560 PS starkem Audi erwischt

Der 22-Jährige stammt aus dem Kanton Aargau und absolviert derzeit das dritte Lehrjahr als Lastwagenmechaniker. Der nicht vorbestrafte Beschuldigte war am 25. Juni 2021 in Begleitung von zwei Kollegen mit einem gemieteten, 560 PS starken Audi RS6 unterwegs – und ­wurde auf besagtem Abschnitt, wo ­Tempo 80 gilt, mit 161 km/h gemessen – nach Abzug der Toleranz. Damit lag er 21 km/h über dem Rasertatbestand.

Aus Spass und weil er das Auto ­testen wollte, dessen Leistung aber wohl unterschätzt hat: So begründete der junge Mann, damals knapp ein Jahr im Besitz des Führerausweises, die ­gefährliche Schnellfahrt. Das Gericht verurteilte ihn zu einer bedingten ­Gefängnisstrafe von 17 Monaten; dies bei der minimalen Probezeit von zwei Jahren.

Mindestens so schmerzhaft wird für ihn der Umstand sein, dass ihm das Gericht Verfahrenskosten auferlegt hat – insgesamt über 7000 Franken. Die vom Gericht verfügte Pflicht zur Teilnahme am Lernprogramm «Start» für risikobereite Verkehrsteilnehmende hat er ­bereits absolviert – und nach eigenen Aussagen dabei «viel gelernt».

Limmattaler fuhr mit 447-PS-Audi 164 km/h

Auch im zweiten Fall, beim 21-Jährigen aus dem Limmattal, soll dieses Programm gewirkt haben. «Eine solche Raserfahrt kommt bei mir bestimmt nicht mehr vor», versicherte der Mann mit KV-Abschluss, der als Sachbearbeiter tätig ist. Er wurde auf der gleichen Strecke mit netto 164 km/h geblitzt, also 24 km/h über dem Rasertatbestand. Er war – zusammen mit seiner Freundin – am 16. Juli 2021 gegen 22 Uhr mit einem gemieteten und 447 PS starken Audi RS5 unterwegs.

Den Tempoexzess bezeichnete er als «Frustfahrt»; er begründete aber nicht, weshalb er damals so ­«hässig» gewesen ist. Der junge Mann kassierte vom Gericht eine bedingte ­Gefängnisstrafe von 19 Monaten – zwei Monate mehr als der vorgängig Genannte, weil er eine einschlägige Vorstrafe aufweist: 10 Tagessätze à 30 Franken – der bedingte Erlass dieser Vorstrafe wurde nun vom Gericht widerrufen.

Für Gerichtspräsident Peter Frey bewegt sich sein Vergehen an der Grenze zur unbedingten Gefängnisstrafe. «Ich glaube aber, dass die jetzige Strafe ihre Warnwirkung nicht verfehlt», sagte er. Die Probezeit wurde auf drei Jahre angesetzt. Auch er muss nun Verfahrenskosten – gut 9000 Franken – berappen.

Limmattaler Töfffahrer wurde mit 144 km/h geblitzt

Auch im dritten Fall folgte das Gericht dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft. Ein ebenfalls aus dem Limmattal stammender 24-jähriger Motorradlenker tappte an besagtem Ort mit einer Geschwindigkeit von 144 km/h in die Radarfalle – also mit 4 km/h über dem Rasertatbestand.

Auch er wurde wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln verurteilt – zu 14 Monaten auf Bewährung, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Und zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 80 Franken. Dazu kassiert er eine Busse von 1000 Franken. Im Strafmass enthalten sind auch Vergehen gegen das ­Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz. Auch dieser Fahrer wurde verpflichtet, am Lernprogramm «Start» teilzu­nehmen, zudem muss er rund 2400 ­Franken Verfahrens­kosten bezahlen.

