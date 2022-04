Neues VBZ-Angebot: Bald rollt das Wein Tram durch Zürich

Genusslinie Bald rollt das Wein-Tram durch die Stadt Die Verkehrsbetriebe Zürich schicken im Mai und Juni ein Oldtimertram durch die Stadt, in dem sich lokale Weine probieren lassen. Ein nicht ganz billiger Spass. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Wein-Tram fügen die VBZ ihrer Genusslinie ein neues Kapitel hinzu. zvg

Lokale Genüsse erfahren – das geht jetzt auch mit dem Wein-Tram. Ab 12. Mai bis 16. Juni verkehrt das neue Angebot der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) zehnmal jeweils donnerstags um 17.30 und 19.30 Uhr ab Bellevue. An Auffahrt (26. Mai) pausiert es, wie der VBZ-Website zu entnehmen ist.

Für 95 Franken schenken Sommeliers der Zürcher Firma Landolt auf der Fahrt im Oldtimertram Schaumwein, Weisswein und Rotwein aus. Dazu gibt's Apéro-Plättli, und zwar klassisch, vegetarisch und vegan. Die Weine sind ebenfalls vegan, wie die VBZ festhalten.

Die Fahrt führe auch vorbei an Weinbergen. Los geht's vom Bellevue zunächst durch die Innenstadt via Central und Bahnhofstrasse über die Enge nach Wollishofen und zurück. Nach einem WC-Halt führt die Reise dann via Römerhof zum Klusplatz, zum Kunsthaus und zur ETH, um schliesslich beim Haldenegg den Rückweg zum Bellevue anzurollen.

Mit dem Wein-Tram setzen die VBZ ihre sogenannte Genusslinie fort. Neben dem Klassiker, dem Fondue-Tram, gab es bereits das Apéro-Tram, das Schoggi-Tram, das Schinken-Tram, das Soulfood-Tram und das Ticino-Tram.

