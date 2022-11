Zürcher Stadtrat rechnet mit höherem Defizit

Gemeindefinanzen Zürcher Stadtrat rechnet mit 35,2 Millionen Franken höherem Defizit Der Zürcher Stadtrat hat Nachträge zum Budget 2023 beschlossen. Insgesamt beantragt er zusätzlich 67,8 Millionen Franken. Damit steigt das Defizit um 35,2 Millionen Franken auf 208,7 Millionen Franken. 02.11.2022, 13.44 Uhr

In der Erfolgsrechnung wirkt sich vor allem der Teuerungsausgleich aus. So werden 9,4 Millionen Franken für die Anpassung der Löhne des städtischen Personals benötigt, sowie 12,4 Millionen Franken für die Erhöhung der Löhne des städtischen und kantonalen Lehrpersonals, wie der Stadtrat am Mittwoch mit dem sogenannten Novemberbrief mitteilte.