Budgetdebatte Zürcher Gemeinderat spricht viel Geld für Wohnraum Am Mittwoch begann der Gemeinderat Zürich mit der Budgetdebatte. Dabei wurde hitzig diskutiert. Der Gemeinderat debattiert am Freitag weiter über das Budget. 15.12.2022, 09.14 Uhr

Der Zürcher Gemeinderat lieferte sich eine hitzige Debatte um das Tanzhaus. Walter Bieri / Keystone

Der Zürcher Gemeinderat hat am Mittwoch in der erste Runde der Budgetdebatte viel Geld für Wohnraum genehmigt. Viele Sparanträge der bürgerlichen Seite blieben chancenlos. Am Freitag geht die Debatte weiter.