Gemeindefinanzen Gemeinderat Zürich spricht Millionen für die Schule Die Schule soll zukünftig mehr Geld erhalten. Das hat der Zürcher Gemeinderat am zweiten Tag der Budgetdebatte entschieden. 16.12.2022, 17.57 Uhr

Die Schule wird in Zürich zukünftig mehr Geld erhalten, vor allem, um damit zusätzliche Stellen in der Betreuung zu finanzieren. Themenbild: Severin Bigler

Am zweiten Tag der Budgetdebatte hat der Zürcher Gemeinderat mehrere Millionen Franken für die Schule gesprochen. Vor allem in der Betreuung soll es zusätzliche Stellen geben. Die Debatte über zusätzliche Schulassistenzen wurde im Gemeinderat Zürich am Freitag ideologisch. Während Balz Bürgisser (Grüne) von der integrativen Schule schwärmte, bezeichnete Stefan Urech (SVP) das Modell als gescheitert.