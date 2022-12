Gemeindefinanzen Gemeinderat Zürich debattiert über Geld für Solarenergie und Schule Der Zürcher Gemeinderat setzt die am Donnerstag begonnene Budget-Debatte fort. Obwohl alles auf ein beträchtliches Minus hindeutet, dürfte es beim Thema Steuerfuss eine hitzige Diskussion geben. 16.12.2022, 14.54 Uhr

Zur Förderung der Solarenergie fordern linke Gemeinderäte Stellen für Solarbeauftragte (Symbolbild). Christian Beutler / KEYSTONE

Am zweiten Tag der Budgetdebatte in Zürich berät der Gemeinderat unter anderem über Schule und Solarenergie. Unter anderem wegen der Einführung der flächendeckenden Tagesschule beantragt eine Ratsmehrheit mehrere Millionen Franken zusätzlich.

51 Anträge stehen in der Budgetdebatte noch an. Zudem muss der Gemeinderat über den Steuerfuss befinden. Ob er am Freitag dazu kommen wird, ist offen. Im Fokus stehen neben der Schule unter anderem das Sozialdepartement und das Hochbaudepartement. In letzterem fordern linke Gemeinderäte Stellen für Solarbeauftragte. Zwei davon haben sie schon beim Finanzdepartement durchgebracht.

Grüne und AL planen zudem einen Angriff auf die sogenannten Sozialdetektive. Rund 800’000 Franken sollen so gespart werden. Die SP ist in der Frage allerdings gespalten.

Das Budget der Stadt Zürich wird 2023 wohl ein Defizit von über 200 Millionen Franken aufweisen. Sollte der Gemeinderat am Freitag nicht zum Ende kommen, ginge die Debatte am Samstag weiter. (sda)