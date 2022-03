Gastronomie In dieses Zürcher Restaurant verschlägt es auch viele Oberengstringerinnen und Oberengstringer Das Restaurant Grünwald ist für seinen schnellen Service bekannt. Aber nicht nur das Tempo lockt die Gäste in das 100-jährige Lokal an der Grenze zu Oberengstringen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dass die meisten Coronamassnahmen Mitte Februar wegfielen, spüren auch die Gastrobetriebe. «Wir spüren einen grossen Nachholbedarf», sagt Anja Plückhahn, stellvertretende Geschäftsführerin des «Grünwald». Valentin Hehli

Wer von Zürich Frankental Richtung Regensdorf fährt, kann das Restaurant Grünwald kaum verfehlen. Bei der Bushaltestelle Grünwald führt der Weg beidseitig in den Wald hinein. Zur Linken erstreckt sich zudem eine grüne, saftige Wiese. Darauf thront das altehrwürdige Gebäude des Restaurants. An diesem Freitagnachmittag scheint die Sonne auf die Gartenterrasse und manche Gäste sitzen trotz der kühlen Temperaturen draussen. Familien mit Kindern spielen auf dem angrenzenden Spielplatz.

Drinnen treffen wir Anja Plückhahn, seit 2012 stellvertretende Geschäftsführerin des «Grünwald». Sie strahlt: Seitdem die Coronamassnahmen in den Gastrobetrieben Mitte Februar wegfielen, steigen die Gästezahlen wieder an. «Wir spüren einen grossen Nachholbedarf», sagt Plückhahn. Die Mitarbeitenden müssen keine Zertifikate mehr kontrollieren und dürfen nun auch wieder jeden Platz bedienen, ohne auf Abstände achten zu müssen. Insgesamt habe die Kundschaft die Massnahmen gut mitgetragen, so Plückhahn. «Die Leute waren sehr kooperativ.»

Doch die Zeit der Einschränkungen ist auch am Restaurant Grünwald nicht spurlos vorbeigegangen. Die Zahl der Mitarbeitenden ist von 34 auf 21 gesunken. Manche Mitarbeitende seien auf Kurzarbeit gesetzt worden, andere seien von sich aus gegangen, erklärt Plückhahn. Gleichzeitig habe man einigen kündigen müssen. Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt und das Restaurant will seine Personalressourcen wieder aufstocken.

Auch Oberengstringer Gemeinderäte schauen gelegentlich vorbei

An der Grenze zu Oberengstringen gelegen, erfreut sich der Betrieb laut Plückhahn nicht nur innerhalb, sondern auch ausserhalb von Zürich grosser Beliebtheit. «Wir haben sehr viele Gäste aus Oberengstringen», sagt Plückhahn. Es handle sich dabei vor allem um Wanderer. Aber auch Geschäftsleute und Mitglieder des Gemeinderats seien darunter.

Aus den Google-Rezensionen lässt sich ablesen: Die Leute schätzen die Umgebung, den familienfreundlichen Aussenbereich mit dem Spielplatz bei der Gartenterrasse und die freundliche Bedienung.

«Uns ist es wichtig, das zu machen, was die Gäste wollen und nicht, was wir für richtig empfinden»,

erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin. Das Restaurant bietet gut-schweizerische Küche, eine Fülle verschiedener Cordon bleus und Schnitzel stehen zur Auswahl, darunter ein relativ günstiges für 29.50 Franken. Daneben gibt es auch drei vegetarische Menus.

Die Gartenterrasse ist das ganze Jahr hindurch geöffnet

Ein weiteres wichtiges Anliegen des Restaurants ist die Geschwindigkeit: Die Bedienung soll möglichst rasch vonstattengehen. Plückhahn sagt:

«Wir wollen schnell sein, ohne jedoch an Qualität einzubüssen.»

Das Restaurant hat neben der Gaststube die sogenannte Jägerstube, die Garten-Schüür, die Gartenterrasse mit Spielplatz sowie den Waldkiosk zu bieten. An Letzterem gibt es von April bis September Getränke und kleinere Snacks für unterwegs. Die Räume lassen sich auch für Events und Geschäftsessen reservieren. Die Gartenterrasse ist das ganze Jahr hindurch geöffnet. Die Gäste müssen das Essen zwar im Winter drinnen bestellen, können es aber anschliessend zum Verzehr nach draussen nehmen.

Das Restaurant ist umgeben von viel Grün, befindet sich aber in der Stadt Zürich. Valentin Hehli

Das Restaurant besteht aus Teilen des alten Bahnhofs Wiedikon

Das Restaurant Grünwald hat eine lange Geschichte. 1922 wurde die Wirtschaft Grünwald erbaut. Der damalige Eigentümer hatte laut der Geschichte auf der Website zum Grossteil Abbruchmaterial des alten Bahnhofs Wiedikon verwendet. So stammten etwa manche Bänke im Restaurant aus dem Wartesaal des Bahnhofs.

In den darauffolgenden Jahren gab es mehrere Eigentümerwechsel. Heute gehört das umliegende Land der Stadt Zürich. Eigentümer des Gebäudes ist Ernst Geering, der es seit 2008 an Nicolas Blangey verpachtet. In den vergangenen zwölf Jahren haben die beiden das Gebäude umgebaut und renoviert. Unter anderem liessen sie den Spielplatz beim Gartenrestaurant erbauen.

Restaurant Grünwald, Regensdorferstrasse 237, täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen