Zürich: Die «mediterranen Nächte» finden mit 141 Betrieben statt

Gastronomie Die «mediterranen Nächte» finden mit 141 Betrieben statt Trotz Einsprachen werden zahlreiche Gastrobetriebe ihre Öffnungszeiten an den Wochenenden verlängern. Der sechswöchige Versuch startet im Juli. 24.06.2022, 10.40 Uhr

In Zürich werden die Abende länger. Die «mediterranen Nächte» können stattfinden. Keystone

Der neue Anlauf für die «mediterranen Nächte» in Zürich kann stattfinden. 141 Gastrobetriebe, vorwiegend in den Kreisen 1, 4 und 5, werden somit ihre Öffnungszeiten an den Wochenenden verlängern. 18 Betriebe, die gerne teilgenommen hätten, müssen jedoch verzichten.