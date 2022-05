Gastgewerbe Das Hotel Spirgarten wagt den Neustart mit frischen Kräften und Bierideen Die Coronakrise hat auch das Hotel Spirgarten im Herzen von Zürich Altstetten hart getroffen. Jetzt will Regula Bürgin als neue Direktorin das Geschäft wieder ankurbeln. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Brasserie mit ihrer umfangreichen Bierkarte. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 27.05.2022, 11.56 Uhr

Direktionswechsel im Hotel Spirgarten: Regula Bürgin übernimmt, Christophe Rouiller geht. Valentin Hehli

Das Hotel Spirgarten ist für Zürich Altstetten prägend seit der Zeit, als das einstige Dorf nach der Eingemeindung von 1934 zum Stadtteil wurde: Um am Lindenplatz ein neues Zentrum zu schaffen, gründeten Quartiervertreter kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Initiativ-Genossenschaft Lindenplatz Altstetten (IGLA). Sie erbaute in den 1950er-Jahren die Häuser um den neuen Lindenplatz, zu denen auch das 1957 eröffnete Hotel Spirgarten gehört.

Der Lindenplatz in Zürich Altstetten von den 1930er-Jahren bis zum Neubau in den 1950er-Jahren Baugeschichtliches Archiv Zürich

Gleicher Ort, 65 Jahre später: Wieder herrscht rasanter Wandel. Altstetten gehört zu den aktuell am schnellsten wachsenden Stadtteilen Zürichs. Verdichtung ist angesagt. Junge Leute, Familien und internationale Firmen ziehen in die zahlreich entstehenden Neubauten. Bei den Bahngleisen ist das neue Eishockeystadion der ZSC Lions fast fertig. Und im Hotel Spirgarten, das wie so viele Gastgewerbe-Betriebe von der Coronakrise hart getroffen wurde, übergibt Christophe Rouiller die Direktion per Anfang Juni an Regula Bürgin.

Rammstein füllt die Betten wieder

In der Brasserie Spirgarten, die er im Juni 2020 eröffnete, erzählt der scheidende Hoteldirektor, wie das Hotel durch die Pandemie kam: Er musste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und Corona-Härtefallgelder vom Staat beziehen. Dank der IGLA, die weiterhin hinter dem Betrieb steht, und mit Hilfe der Härtefallgelder konnte das Hotel überleben.

«Heute stehen wir gut da», sagt Rouiller. «Doch die letzten zwei Jahre, in denen das Haus wegen Corona oft fast leer stand, waren zum Teil schon deprimierend.» Er führte das Dreisternehotel knapp elf Jahre lang. Nach seinem 50. Geburtstag beschloss er, nun eine Auszeit zu nehmen, um nochmals etwas Neues anzufangen.

Die Auslastung der Hotelbetten liegt aktuell bei 55 Prozent. Valentin Hehli

Vor der Coronapandemie habe die durchschnittliche Auslastung der 49 Hotelbetten bei knapp 70 Prozent gelegen. Dann sei sie eingebrochen auf 15 Prozent. Doch jetzt zieht das Geschäft allmählich wieder an: Diesen Mai sind die Betten laut Rouiller zu 55 Prozent ausgelastet. Für ein volles Haus sorge zum Monatsende das Doppelkonzert der Band Rammstein im nahen Letzigrundstadion.

Hoffen auf mehr Freizeittourismus

Danach übernimmt Bürgin. «Es ist eine spannende Zeit», sagt die neue Hoteldirektorin – zum einen wegen des rasanten Wachstums von Altstetten, zum anderen wegen des Neustarts nach der nun hoffentlich überstandenen Coronakrise.

Zwar laufe der für das Hotel wichtige Geschäftstourismus nur schleppend wieder an. Doch die Entwicklung Altstettens hin zu einem urbanen Zentrum Zürichs könne für Zuwachs beim Freizeittourismus sorgen. Dieser machte im «Spirgarten» bislang rund einen Drittel der Hotelgäste aus.

Bürgin hat im Gastgewerbe schon einige Stationen hinter sich, unter anderem in der Hallenstadion-Gastronomie und während sechs Jahren als Direktorin im Hotel Sternen Oerlikon. Letztes Jahr nahm auch sie eine Auszeit, in der sie während dreier Monate als Gehilfin in der Britannia Hütte des Schweizer Alpen-Clubs im Wallis arbeitete.

Altstetter Biersuppe und Limmattaler Rohschinken

Nun will die 40-Jährige das Geschäft im «Spirgarten» ankurbeln, mit neuen Ideen im Gastro- und Eventbereich. Die hauseigene Brasserie mit rund 25 Biersorten im Angebot habe noch viel Potenzial, nicht zuletzt weil die Quartierbevölkerung wachse.

Bürgin denkt dabei zum einen an die Bier-Tastings, die bereits jetzt stattfinden – zum anderen an Bier- und Dinner-Angebote, bei denen die Gäste zu einem Mehrgänger jeweils passende Bierspezialitäten serviert bekommen.

Die Speisekarte mit währschaften, teils lokalen Spezialitäten wie Altstetter Biersuppe, Zürcher Geschnetzeltem, Fischknusperli, Schweinshaxe, Burgern (auch vegan) und dem Braumeister Plättli (unter anderem mit Limmattaler Rohschinken) will Bürgin aber nicht gross ändern.

Im Sommer stehen Renovationsarbeiten an

Potenzial habe auch der bei Stehplatz-Konzerten bis zu 1600 Menschen fassende grosse Theatersaal des Hotels. «Ich könnte mir vorstellen, Tanzveranstaltungen zu organisieren», sagt Bürgin. Daneben will sie im «Spirgarten» bereits etablierte Anlässe wie Krimi-Dinners, Musicals, Comedian-Auftritte, Konzerte und die jeweils ausverkauften Shows der Muskelmännergruppe Sixx Paxx weiterführen.

Zunächst steht nun allerdings im Sommer die Renovation der Hotelsäle an: Sowohl der grosse Theatersaal als auch die kleineren Seminar- und Tagungsräume werden sanft renoviert. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch die zuletzt vor zwei Jahrzehnten neu gestaltete Hotellobby ein neues Erscheinungsbild erhalten.

Der Theatersaal im Hotel Spirgarten wird diesen Sommer renoviert. Valentin Hehli

