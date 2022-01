Schlieren gewinnt gegen Aarau U19

Fussball Schlieremerinnen fegen Aarauerinnen mit 4:0 vom Platz Die Schlieremer NLB-Fussballerinnen sind mit einem erfolgreichen Testspiel ins neue Jahr gestartet. LiZ 16.01.2022, 18.37 Uhr

Die Schlieremer Frauen hatten wieder Grund zum Jubeln. Alexander Wagner / Archiv

Die NLB-Frauen des FC Schlieren starteten am Samstag mit einem Testspiel gegen die FC Aarau Frauen U19 ins neue Jahr. Schlieren siegte 4:0. Für die Tore auf dem Zelgli sorgten in der ersten Hälfte Antje Notter und in der zweiten Luisa Gisler, Sanja Mijovic und Andreia Daniela Do Couto.