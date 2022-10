Fussball «Bitter und unnötig»: Der FC Dietikon fährt seine erste Niederlage der Saison ein Im Spitzenkampf in der 2. Liga inter verliert der Tabellenführer auswärts mit 1:2 gegen den SV Muttenz. Im nächsten Spiel sind keine weiteren Patzer erlaubt. Sven Hoti Jetzt kommentieren 23.10.2022, 19.24 Uhr

Davor Mutabdzic erzielte den Anschlusstreffer für den FC Dietikon. Enttäuscht wie hier bei einer Partie gegen den FC Muri dürfte er auch nach dem Spiel gegen den SV Muttenz gewesen sein. Archivbild: Marc Schumacher / freshfocus

Der zuletzt erfolgreiche FC Dietikon patzt im neunten Meisterschaftsspiel der 2.-Liga-inter-Saison erstmals. Er verlor am Samstag auswärts im Baselbiet gegen den Tabellenzweiten SV Muttenz mit 1:2. Damit büsst der Tabellenführer an Vorsprung ein; er liegt nun noch drei Punkte vor Muttenz, Liestal, Windisch und den Basler Old Boys.

Wie so oft bei FCD-Spielen ging auch am Samstag der Gegner zuerst in Führung. Der Baselbieter Stürmer Srdan Sudar schoss das Runde in der 44. Minute ins Eckige und schickte damit die Limmattaler mit einem Rückstand in die Halbzeitpause. Und wie so oft holte der FC Dietikon wieder auf: In der 55. Minute verwandelte der Stürmer Davor Mutabdzic für die Limmattaler zum 1:1.

Proleme beim Umschaltspiel und fehlender Biss

Anders als bei den bis­herigen Partien schaffte es der FCD dieses Mal allerdings nicht, nach dem Ausgleich in Führung zu gehen. Bereits in der 61. Minute erzielte die Muttenzer Offensivkraft Robin Hänggi das 2:1 für die Gastgeber und verhalf dem SV Muttenz damit zum Sieg.

«Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel würde», sagt FCD-Trainer Daniel Tarone. Denn die Gastgeber hätten bislang gute Resultate geliefert Dennoch: «Es war eine bittere, unnötige Niederlage.»

«Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel würde», sagte FCD Chef-Trainer Daniel Tarone. Archivbild: Valentin Hehli

Der FCD-Chefcoach ortet die Probleme seiner Elf beim Spiel gegen Muttenz vor allem im Umschaltspiel und der Entschlossenheit beim Abschluss. «Hätten wir schneller zwischen Offensive und Defensive umgeschaltet, und wäre der letzte Biss da gewesen, hätten wir sicher einen Punkt mitnehmen können.» Letztlich sei die Niederlage allerdings gerechtfertigt.

«Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen»,

betont Tarone. «Wir waren von Anfang an parat.» In der ersten Hälfte sei man klar die dominantere Mannschaft mit mehr Spielanteilen gewesen. «Die Chancen jedoch hatte Muttenz.» Die Baselbieter hätten sehr gut gekontert. Fehler in der Defensive und Offensive des FCD hätten jedoch den Baselbietern in die Karten gespielt. «Wir versuchten Druck zu machen und hatten zwei super Chancen. Eine davon hätte auf jeden Fall drin sein müssen.»

«Zuhause wollen wir konsequenter sein»

Klar ist: Will der FC Dietikon seine Tabellenführung nicht verlieren, darf er sich keine weiteren Patzer erlauben. Am Samstag spielen die Limmattaler zuhause gegen den SC Binningen. Die Baselbieter rangieren momentan auf dem siebten Tabellenplatz. «Zuhause wollen wir konsequenter sein», sagt FCD-Trainer Tarone.

Er will die Lektionen aus dem Spiel vom Samstag mitnehmen: besseres Umschaltspiel, offensiver agieren und die Pässe genauer spielen. Einfach werde aber auch dieser Match nicht, sagt Tarone. «Es hat momentan sehr viele gute Mannschaften in unserer Gruppe. Es liegt an uns, zur richtigen Zeit unser Leistungsmaximum abzurufen.»

