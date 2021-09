Zürich wappnet sich mit Stollenbau gegen Hochwasser

Der Startschuss für den Bau des Hochwasser-Entlastungsstollens zwischen Langnau am Albis und Thalwil soll im März 2022 fallen. Ziel ist es, dass die Sihl bei Flutgefahr besser in den Zürichsee abfliessen kann. Die Stadt Zürich und das untere Sihltal können so vor Milliardenschäden bewahrt werden.



29.09.2021, 10.19 Uhr