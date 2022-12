Mehrere Fahrzeuge in Flurlingen ausgebrannt

Melissa Schumacher/CH Media Video Unit

Flurlingen ZH Feuer bei Autohändler zerstört mehrere Fahrzeuge – war es Brandstiftung? Am Samstagmorgen standen in Flurlingen fünf Autos in Flammen. Die Ermittlungen laufen, die Polizei schliesst Brandstiftung nicht aus. 24.12.2022, 12.24 Uhr

Die Feuerwehr musste fünf Autos löschen. Übrig blieb ein hoher Sachschaden. brk news

Am Samstagmorgen, kurz nach 6:30 Uhr, standen bei einem Autohandel an der Winterthurerstrasse in Flurlingen fünf Fahrzeuge in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Gemäss ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Nebst den ausgebrannten Fahrzeugen wurden weitere abgestellte Autos durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere 10’000 Franken.