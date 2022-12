Flughafen Zürich: Passagiere reissen Notausgang auf

Flughafen Zürich Passagiere reissen wegen Rauch Tür von Notausgang auf Am Mittwochmorgen konnte ein Flugzeug von Zürich nach Pristina nicht abheben. Grund war plötzlich auftretender Rauch an Board der Chair-Airlines-Maschine. Passagiere reagierten panisch und rissen den Notausgang auf. Nun klärt die Airline auf. ZüriToday 14.12.2022, 13.20 Uhr

Am Flughafen Zürich ist es am Mittwochmorgen zu einem Zwischenfall gekommen. Gaetan Bally / Keystone

Mittwochmorgen, 5.45 Uhr, ready to take off – oder eben nicht. Die Crew vom Flug von Zürich nach Pristina instruierte soeben die Passagiere, was in einem Notfall zu tun sei. Kurz nach dem Enteisen des Flugzeugs geriet die Situation ausser Kontrolle. «Auf einmal kam von allen Seiten Rauch ins Flugzeug rein», sagte ein Passagier zu 20 Minuten.