Polizei verhaftet Drogenschmuggler am Flughafen Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag am Flughafen einen 34-jährigen Brasilianer festgenommen, der insgesamt 1,2 Kilogramm Kokain schmuggeln wollte. Die Drogen waren in Fingerlingen verpackt in seiner Unterhose und in seinem Verdauungstrakt.

21.10.2022, 11.53 Uhr