Zürich Flughafen: Deutsche mit vier Kilo Kokain verhaftet

Flughafen Zürich 73-jährige Deutsche mit vier Kilogramm Kokain verhaftet Die Kantonspolizei Zürich hat eine Deutsche mit vier Kilogramm Kokain im Gepäck am Flughafen festgenommen. Sie war auf der Durchreise von São Paulo nach Amsterdam. 16.11.2021, 14.24 Uhr

Vier Kilogramm befanden sich im Gepäck der Deutschen. (Symbolbild) Christian Charisius

Am Montag hat die Kantonspolizei Zürich am Flughafen eine Frau verhaftet, die in ihrem Reisegepäck vier Kilogramm Kokain bei sich trug. Die 73-jährige Deutsche reiste von São Paulo nach Zürich und hatte zudem vor, über Düsseldorf nach Amsterdam zu gelangen.