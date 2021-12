Rund um den Flughafen Zürich schneit es Isolationsmaterial

Am Freitagmorgen fiel statt Schnee rund um den Flughafen Zürich Isolationsmaterial vom Himmel. Dieses hatte sich beim Standlauf eines Triebwerks in der Schallschutzhalle gelöst und sei dann vom Wind in die umliegenden Gemeinden getragen worden. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt worden und das Material sei unbedenklich, teilte der Flughafen Zürich auf Twitter mit.

Sandra Havenith 03.12.2021, 13.26 Uhr