Flaach: Startschuss für den Neubau der Rheinbrücke

Flaach Startschuss für den Neubau: 150 Jahre alte Rheinbrücke wird ersetzt Die 150 Jahre alte Rheinbrücke zwischen Flaach (ZH) und Rüdlingen (SH) muss ersetzt werden. Am Freitag haben Vertreter der Kantone und Gemeinden auf einem Boot den symbolischen Startschuss für den Neubau gegeben. 10.12.2021, 11.37 Uhr

So soll die neue Rheinbrücke künftig aussehen. (Archivbild) Baudirektion Zürich

Das Projekt umfasst sowohl den Neubau der Brücke als auch das Verschieben der alten Brücke, die während der Bauzeit als Umleitung dient. Danach wird diese zurückgebaut. Ausserdem wird auf der Flaacher Seite ein Rad-/Gehweg gebaut, der von der neuen Rheinbrücke zur Haltestelle Ziegelhütte führt.

Die Arbeiten beginnen nun mit dem Bau von provisorischen Abstützungen und einer sogenannten Verschubbahn. Diese dient dazu, die alte Brücke flussaufwärts zu verschieben, damit sie als Umleitung genutzt werden kann, wie die Zürcher Baudirektion mitteilte. Während der Bauzeit, die knapp zwei Jahre beträgt, wird der Verkehr über die alte Rheinbrücke geführt.

Im Frühling 2015 hatte das Zürcher Tiefbauamt diverse Schwachstellen an der Konstruktion der Brücke festgestellt. Aus Sicherheitsgründen kann sie daher seit Oktober 2015 nur noch einspurig befahren werden. Der Zürcher Regierungsrat hat für die neue Brücke ursprünglich Ausgaben von 15,7 Millionen Franken festgesetzt. Weil Stahl und Holz in den vergangenen zwölf Monaten erheblich teurer geworden sind, werden zusätzlich 1,7 Millionen Franken benötigt. Der Kanton Schaffhausen beteiligt sich laut Staatsvertrag mit einem Viertel an den Kosten. (sda)