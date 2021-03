Fischenthal Parkgebühren für Touristen-Parkplätze sorgen für Zoff In Fischenthal im Zürcher Oberland sollen Tagesgäste wegen dem Corona-Ansturm für Parkplätze 10 Franken pro Tag und Auto bezahlen. Jetzt präzisiert der Gemeinderat, wo und wann die Gebühr genau gelten wird. Lea Ernst 29.03.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die geplanten Parkgebühren sorgten im Fischenthal für einen Aufschrei.

Themenbild: Roland Schmid

Seit Beginn der Coronapandemie wird Fischenthal im Zürcher Oberland regelrecht von Tagesgästen überrannt. Als Reaktion auf das damit verbundene Wildparkieren und die teils prekären Verkehrsverhältnisse rund um den Bahnhof Steg gab der Gemeinderat vorletzte Woche in einem Newsletter bekannt: Eine Tagesgebühr für die Parkplatznutzung wird eingeführt. Der Entscheid sorgte für reichlich Gesprächsstoff und zu teils hitzigen Diskussionen. «Zu teuer» finden sie die einen, «vollkommen angemessen» die anderen. «Das ist eine reine Geldausreisserei, um möglichst viele zu verärgern», schreibt gar ein Leser aus Weisslingen auf Facebook.

Aufgrund der Reaktionen auf die Berichterstattung im «Zürcher Oberländer» sah sich der Gemeinderat veranlasst, die neue Verkehrsmassnahme in einer Medienmitteilung zu präzisieren: Denn die Kostenpflicht gilt nur sporadisch und ist örtlich beschränkt.

Kadetten sollen neu den Verkehr regeln

«Die vielen Autos führten mitunter zu chaotischen Zuständen rund um den Bahnhof Steg», schreibt der Gemeinderat. «Mit entsprechend hohem Leidensdruck für die Anwohner.» Das Verkehrschaos soll nun an schönen Wochenenden und Feiertagen und mit dem Einsatz von Kadetten geregelt werden. Die Verkehrskadetten und somit auch die Tagesgebühr würden nur bei Grossandrang an schönen Wochenenden oder Feiertagen für zusätzlich geschaffene Parkplätze an der Bahnhofstrasse aktiviert. «Also voraussichtlich rund ein Dutzend Mal pro Jahr», schreibt der Gemeinderat in der Medienmitteilung.

Ansonsten bleibe das öffentliche Parkieren – abgesehen von den Parkplätzen der SBB – auf dem ganzen Gemeindegebiet nach wie vor kostenlos. Die Kosten für die Kadetten sollen nicht ausschliesslich den Steuerzahlern von Fischen­thal aufgebürdet werden, schreibt der Gemeinderat weiter, «sondern von den Verursachern mitgetragen werden». Dieser Lösungsansatz entspreche der gängigen Praxis in vergleichbaren Fällen. In Steg ist man erleichtert über die Kadetten. Der Steger Arnold Bieri erzählt, auch der Platz vor seinem Haus werde immer häufiger zuparkiert, wenn die Parkplätze beim Bahnhof bereits besetzt seien. «An manchen Tagen war es so extrem, dass sogar die Polizei einschreiten musste», sagt Bieri. Dies bestätigt auch der Gemeinderat: «Die Polizei musste in der Vergangenheit mehrfach intervenieren, um den Ansturm in einigermassen geordnete Bahnen zu lenken.» Durch die Kadetten würde der Verkehr kanalisiert und dadurch das Wildparkieren verhindert.

«Seit Corona kommen immer mehr Leute»

Dass nur an schönen Wochenenden und Feiertagen Verkehrschaos herrsche, stimme jedoch nicht mehr, sagt Arnold Bieri: «Seit Corona kommen immer mehr Leute auch unter der Woche hierher für einen Tagesausflug.» Die Höhe der Tagesgebühr findet Bieri angemessen. «Die Gemeinde bietet den Gästen mit den Verkehrskadetten ja auch etwas. Und das müssten sonst wir aus Steg bezahlen.» Auch eine Frau aus Steg sagt: Eine Verkehrskadette statt diesem «Chrüsimüsi» komme doch allen zugute. «Ausserdem ist das für die Tagesgäste gleich ein schöner Anreiz, mit dem Zug statt im Auto anzureisen.» Sie ergänzt: «In der Stadt, wo die Parkplätze rar sind, kosten sie ja schliesslich auch etwas. Warum dann nicht auch hier in Steg?»

Auch via Facebook gibt es Zuspruch: Leserin Susi Artho-Tarnutzer schreibt: «Es ist endlich Zeit geworden, dass Fischenthal Gebühren verlangt. Fischenthal gehört zu den Gemeinden mit den höchsten Steuerabgaben.» Dass die Fischenthaler die Kosten des Tourismusverkehrs nicht selber stemmen wollen, liegt auf der Hand. Die Frage stellt sich indes, ob die zehn Franken nicht auch eine abschreckende Wirkung für die Besucher von nah und fern haben könnte. Dies wiederum könnte sich negativ auf die Ausflugsgastronomie auswirken.

Das sagt die Gastgeberin von der «Sennhütte» dazu

Sarah Tiefenbacher vom Gasthaus Sennhütte auf der Strahlegg denkt allerdings nicht, dass sich durch die Tagesgebühr viel ändern wird. «Parkgebühren sind ja nichts Neues», sagt sie auf Anfrage. «Ich denke, man muss Erfahrungen sammeln und dann flexibel bleiben, um die Massnahmen anzupassen.» Doch zuerst müsse die Sennhütte wieder öffnen dürfen. «Dann werden wir sehen, was die Tagesgebühr für uns bedeutet.»

Für den Gemeinderat ist klar: Die Massnahme habe nicht zum Ziel, den Tagestourismus zu beschränken. Sondern vielmehr, diesen auch zu Spitzenzeiten verkehrstechnisch ge­ordnet abzuwickeln. «Dies liegt im Sinne der Sicherheit und des Wohlbefindens aller Be­teiligten.» Und um allfälligen gastronomischen Bedenken entgegenzuwirken, hat er auch gleich eine Präventionsmassnahme beschlossen: An einem der kommenden Frühlingswochenenden will der Gemeinderat den Tagestouristen an verschiedenen öffentlichen Parkplätzen in Fischenthal einen Konsumationsgutschein eines Fischenthaler Gastrobetriebs im Wert von 5 Franken überreichen. «Mit dieser Geste möchten wir die Tagesausflügler willkommen heissen und gleichzeitig die gebeutelten Fischenthaler Gastrobetriebe unterstützen», schreibt der Gemeinderat.