Grossbrände im Zürich der letzten 100 Jahre

1921: Brand an der Ackerstrasse in Zürich. Menschen flüchten aufs Dach, da das Treppenhaus brennt. Eine angelegte Schiebeleiter bricht. Zwölf Personen verletzen sich, ein Bub stirbt. Die Stadt gründet daraufhin die Berufsfeuerwehr Zürich. 1938: Bei einem Grossbrand im Zürcher Niederdorf sterben an der engen, für die Feuerwehr schlecht zugänglichen Preiergasse fünf Menschen.

1945: Am 4. März verwechseln US-Bomber Zürich mit Pforzheim (D). Bomben fallen an der Frohburgstrasse auf Zürich. Fünf Personen verlieren dabei ihr Leben.

1968: Durch Brandstiftung brennt das Hotel Metzgerbräu fast vollständig ab. Zehn Personen sterben in den Flammen.

1971: In der psychiatrischen Universitätsklinik Burghölzli kommt es wegen eines Heizstrahlers zum Brand. 29 Patienten ersticken.

1988: Als ein Kellner ein Rechaud nachfüllt, bricht Feuer im 24. Stock des Hotels International beim Bahnhof Oerlikon aus. Da der Feuerwehrlift ausfällt, sterben sechs Menschen.

2007: Wegen eines defekten Kabels brennt es im Zunfthaus zur Zimmerleuten. Als das Dach einstürzt, stirbt ein Feuerwehrmann.

2018: Der bislang letzte Grossbrand in Zürich ereignet sich in einem Geschäftshaus am Bahnhofplatz.