Feuerwehr Zürich löscht zwei Brände

Feuer Zürcher Berufsfeuerwehr löscht zwei Brände – einzelne Räume komplett ausgebrannt Am Mittwoch musste die Berufsfeuerwehr Zürich gleich zweimal ausrücken – in beiden Fällen waren Wohnhäuser in Brand geraten. 29.09.2022, 09.33 Uhr

Beim Brand im Kreis 4 brannte ein Zimmer eines Mehrfamilienhauses aus, Verletzte gab es keine. Twitter: Schutz und Rettung ZH

Die Zürcher Berufsfeuerwehr hat am Mittwoch gleich in zwei Fällen Brände gelöscht. Am späteren Nachmittag rückte die Feuerwehr im Kreis 4 aus, um ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus zu löschen, wie Schutz & Rettung Zürich auf Twitter bekanntgab.